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Эрдоган обвинил оппозицию в попытках атаковать полицию
Эрдоган обвинил оппозицию в попытках атаковать полицию - РИА Новости, 22.03.2025
Эрдоган обвинил оппозицию в попытках атаковать полицию
Оппозиция четыре дня пытается атаковать полицию, занимается "уличным террором", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T20:49:00+03:00
2025-03-22T20:49:00+03:00
2025-03-22T20:49:00+03:00
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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Оппозиция четыре дня пытается атаковать полицию, занимается "уличным террором", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее к очередной акции протеста в знак поддержки задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу призвала основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР). Губернаторство Стамбула приняло решение продлить запрет на проведение акций протеста и демонстраций до 27 марта. Запреты действуют и в крупных городах – Анкаре и Измире. "В течение четырех дней они (оппозиция - ред.) делают все, чтобы нарушить покой нации, расколоть наш народ, оскорбить всех на своем пути, напасть на наших полицейских, которые лишь выполняют свой долг, запугать наших членов судебной системы, расследующих обвинения в коррупции, подавить национальную волю уличным террором", - сказал турецкий лидер, выступая в субботу в Стамбуле. Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своих показаниях отверг все связи с террористическими организациями, подверг критике метод своего задержания, передал ранее телеканал A Haber. Политик в субботу давал показания в течении пяти часов. Ранее полиция доставила задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия в районе Чаглаян, где он даст показания перед прокурором. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
https://ria.ru/20250322/ankara-2006703124.html
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в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара
В мире, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара
Эрдоган обвинил оппозицию в попытках атаковать полицию
Эрдоган заявил, что оппозиция в Турции четыре дня пытается атаковать полицию
АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Оппозиция четыре дня пытается атаковать полицию, занимается "уличным террором", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее к очередной акции протеста в знак поддержки задержанного мэра Стамбула
Экрема Имамоглу призвала основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР). Губернаторство Стамбула приняло решение продлить запрет на проведение акций протеста и демонстраций до 27 марта. Запреты действуют и в крупных городах – Анкаре и Измире
.
"В течение четырех дней они (оппозиция - ред.) делают все, чтобы нарушить покой нации, расколоть наш народ, оскорбить всех на своем пути, напасть на наших полицейских, которые лишь выполняют свой долг, запугать наших членов судебной системы, расследующих обвинения в коррупции, подавить национальную волю уличным террором", - сказал турецкий лидер, выступая в субботу в Стамбуле.
Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своих показаниях отверг все связи с террористическими организациями, подверг критике метод своего задержания, передал ранее телеканал A Haber. Политик в субботу давал показания в течении пяти часов.
Ранее полиция доставила задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия в районе Чаглаян, где он даст показания перед прокурором.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.