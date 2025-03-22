Польше выделят 52 миллиона евро на усиление границы с Россией и Белоруссией
Еврокомиссия выделяет Польше 52 млн евро на усиление границы с Белоруссией и РФ
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкОграждения и колючая проволока в районе контрольно-пропускного пункта "Брузги" на белорусско-польской границе
Ограждения и колючая проволока в районе контрольно-пропускного пункта "Брузги" на белорусско-польской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 22 мар - РИА Новости. Европейская комиссия выделяет Польше 52 миллиона евро на цели усиления границы с Белоруссией и Россией, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк.
«
"Благодаря европейской комиссии… 52 миллиона евро будут направлены на усиление польско-белорусской границы и польско-российской границы", - сказал Семоняк.
Польша начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе
4 октября 2024, 18:42
Он уточнил, что за эти средства будет построена асфальтовая дорога вдоль границы, будут закуплены дроны и другое оборудование.
В прошлом году Подляская пограничная охрана зарегистрировала более 30 тысяч таких попыток. Их стало меньше во второй половине года после введения буферной зоны и в местах модернизации пограничного заграждения.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
В Польше назвали забор на границе с Белоруссией дырявым
4 октября 2024, 18:33