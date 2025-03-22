https://ria.ru/20250322/ek-2006678682.html

Польше выделят 52 миллиона евро на усиление границы с Россией и Белоруссией

Польше выделят 52 миллиона евро на усиление границы с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 22.03.2025

Польше выделят 52 миллиона евро на усиление границы с Россией и Белоруссией

Европейская комиссия выделяет Польше 52 миллиона евро на цели усиления границы с Белоруссией и Россией, сообщил журналистам министр внутренних дел и... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T16:54:00+03:00

2025-03-22T16:54:00+03:00

2025-03-22T16:54:00+03:00

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ВАРШАВА, 22 мар - РИА Новости. Европейская комиссия выделяет Польше 52 миллиона евро на цели усиления границы с Белоруссией и Россией, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк. "Благодаря европейской комиссии… 52 миллиона евро будут направлены на усиление польско-белорусской границы и польско-российской границы", - сказал Семоняк. Он уточнил, что за эти средства будет построена асфальтовая дорога вдоль границы, будут закуплены дроны и другое оборудование. По данным польской пограничной службы, с начала года более 1,2 тысячи человек пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Они приезжают в основном из Пакистана, Афганистана, Сомали, Ирана, Эфиопии и Эритреи. В прошлом году Подляская пограничная охрана зарегистрировала более 30 тысяч таких попыток. Их стало меньше во второй половине года после введения буферной зоны и в местах модернизации пограничного заграждения. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20241004/polsha-1976432247.html

https://ria.ru/20241004/polsha-1976430474.html

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Наталья Макарова

в мире, польша, белоруссия, минск, томаш семоняк, александр лукашенко, евросоюз, россия