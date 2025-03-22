Рейтинг@Mail.ru
Польше выделят 52 миллиона евро на усиление границы с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/ek-2006678682.html
Польше выделят 52 миллиона евро на усиление границы с Россией и Белоруссией
Польше выделят 52 миллиона евро на усиление границы с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 22.03.2025
Польше выделят 52 миллиона евро на усиление границы с Россией и Белоруссией
Европейская комиссия выделяет Польше 52 миллиона евро на цели усиления границы с Белоруссией и Россией, сообщил журналистам министр внутренних дел и... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T16:54:00+03:00
2025-03-22T16:54:00+03:00
в мире
польша
белоруссия
минск
томаш семоняк
александр лукашенко
евросоюз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760206047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_adac152a99209a02f1f53051e5513e17.jpg
ВАРШАВА, 22 мар - РИА Новости. Европейская комиссия выделяет Польше 52 миллиона евро на цели усиления границы с Белоруссией и Россией, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк. "Благодаря европейской комиссии… 52 миллиона евро будут направлены на усиление польско-белорусской границы и польско-российской границы", - сказал Семоняк. Он уточнил, что за эти средства будет построена асфальтовая дорога вдоль границы, будут закуплены дроны и другое оборудование. По данным польской пограничной службы, с начала года более 1,2 тысячи человек пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Они приезжают в основном из Пакистана, Афганистана, Сомали, Ирана, Эфиопии и Эритреи. В прошлом году Подляская пограничная охрана зарегистрировала более 30 тысяч таких попыток. Их стало меньше во второй половине года после введения буферной зоны и в местах модернизации пограничного заграждения. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20241004/polsha-1976432247.html
https://ria.ru/20241004/polsha-1976430474.html
польша
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760206047_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c1ae1acafaf96d134835ee525c0df405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, белоруссия, минск, томаш семоняк, александр лукашенко, евросоюз, россия
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Томаш Семоняк, Александр Лукашенко, Евросоюз, Россия
Польше выделят 52 миллиона евро на усиление границы с Россией и Белоруссией

Еврокомиссия выделяет Польше 52 млн евро на усиление границы с Белоруссией и РФ

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкОграждения и колючая проволока в районе контрольно-пропускного пункта "Брузги" на белорусско-польской границе
Ограждения и колючая проволока в районе контрольно-пропускного пункта Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в медиабанк
Ограждения и колючая проволока в районе контрольно-пропускного пункта "Брузги" на белорусско-польской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 22 мар - РИА Новости. Европейская комиссия выделяет Польше 52 миллиона евро на цели усиления границы с Белоруссией и Россией, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк.
«
"Благодаря европейской комиссии… 52 миллиона евро будут направлены на усиление польско-белорусской границы и польско-российской границы", - сказал Семоняк.
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Польша начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе
4 октября 2024, 18:42
Он уточнил, что за эти средства будет построена асфальтовая дорога вдоль границы, будут закуплены дроны и другое оборудование.
По данным польской пограничной службы, с начала года более 1,2 тысячи человек пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Они приезжают в основном из Пакистана, Афганистана, Сомали, Ирана, Эфиопии и Эритреи.
В прошлом году Подляская пограничная охрана зарегистрировала более 30 тысяч таких попыток. Их стало меньше во второй половине года после введения буферной зоны и в местах модернизации пограничного заграждения.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польский военный на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Польше назвали забор на границе с Белоруссией дырявым
4 октября 2024, 18:33
 
В миреПольшаБелоруссияМинскТомаш СемонякАлександр ЛукашенкоЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала