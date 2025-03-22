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Четыре украинских беспилотника атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 22.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:28 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/drony-2006688323.html
Четыре украинских беспилотника атаковали Белгородскую область
Четыре украинских беспилотника атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 22.03.2025
Четыре украинских беспилотника атаковали Белгородскую область
Четыре украинских беспилотника атаковали Ракитянский район и Валуйский округ Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T18:28:00+03:00
2025-03-22T18:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ракитянский район
белгородская область
валуйки
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Четыре украинских беспилотника атаковали Ракитянский район и Валуйский округ Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Ракитянском районе в хуторе Барилов дрон сдетонировал при ударе о дорожное полотно… В городе Валуйки в результате детонации FPV-дрона загорелась сухая трава - пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы. От удара еще одного беспилотника повреждены фасад и ограждение коммерческого объекта", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в селе Казначеевка Валуйского округа дрон сдетонировал во дворе частного домовладения.
https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html
ракитянский район
белгородская область
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происшествия, ракитянский район, белгородская область, валуйки, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ракитянский район, Белгородская область, Валуйки, Вячеслав Гладков
Четыре украинских беспилотника атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали Ракитянский район и Валуйский округ Белгородской области

Обломки беспилотных летательных аппаратов
Обломки беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Обломки беспилотных летательных аппаратов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Четыре украинских беспилотника атаковали Ракитянский район и Валуйский округ Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В Ракитянском районе в хуторе Барилов дрон сдетонировал при ударе о дорожное полотно… В городе Валуйки в результате детонации FPV-дрона загорелась сухая трава - пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы. От удара еще одного беспилотника повреждены фасад и ограждение коммерческого объекта", - написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что в селе Казначеевка Валуйского округа дрон сдетонировал во дворе частного домовладения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРакитянский районБелгородская областьВалуйкиВячеслав Гладков
 
 
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