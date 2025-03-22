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Четыре украинских беспилотника атаковали Белгородскую область
Четыре украинских беспилотника атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 22.03.2025
Четыре украинских беспилотника атаковали Белгородскую область
Четыре украинских беспилотника атаковали Ракитянский район и Валуйский округ Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T18:28:00+03:00
2025-03-22T18:28:00+03:00
2025-03-22T18:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ракитянский район
белгородская область
валуйки
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Четыре украинских беспилотника атаковали Ракитянский район и Валуйский округ Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Ракитянском районе в хуторе Барилов дрон сдетонировал при ударе о дорожное полотно… В городе Валуйки в результате детонации FPV-дрона загорелась сухая трава - пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы. От удара еще одного беспилотника повреждены фасад и ограждение коммерческого объекта", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в селе Казначеевка Валуйского округа дрон сдетонировал во дворе частного домовладения.
https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ракитянский район, белгородская область, валуйки, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ракитянский район, Белгородская область, Валуйки, Вячеслав Гладков
Четыре украинских беспилотника атаковали Белгородскую область
Гладков: ВСУ атаковали Ракитянский район и Валуйский округ Белгородской области