https://ria.ru/20250322/drony-2006688323.html

Четыре украинских беспилотника атаковали Белгородскую область

Четыре украинских беспилотника атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 22.03.2025

Четыре украинских беспилотника атаковали Белгородскую область

Четыре украинских беспилотника атаковали Ракитянский район и Валуйский округ Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T18:28:00+03:00

2025-03-22T18:28:00+03:00

2025-03-22T18:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ракитянский район

белгородская область

валуйки

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Четыре украинских беспилотника атаковали Ракитянский район и Валуйский округ Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Ракитянском районе в хуторе Барилов дрон сдетонировал при ударе о дорожное полотно… В городе Валуйки в результате детонации FPV-дрона загорелась сухая трава - пожарными расчетами очаги возгорания ликвидированы. От удара еще одного беспилотника повреждены фасад и ограждение коммерческого объекта", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в селе Казначеевка Валуйского округа дрон сдетонировал во дворе частного домовладения.

https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html

ракитянский район

белгородская область

валуйки

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Наталья Макарова

происшествия, ракитянский район, белгородская область, валуйки, вячеслав гладков