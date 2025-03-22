https://ria.ru/20250322/bloomberg-2006610001.html

Франция хочет от ЕС мощных мер против пошлин США, сообщает Блумберг

Франция хочет от ЕС мощных мер против пошлин США, сообщает Блумберг - РИА Новости, 22.03.2025

Франция хочет от ЕС мощных мер против пошлин США, сообщает Блумберг

Ряд стран Евросоюза, в том числе Франция, хотят от Брюсселя мощных ответных мер на экономическое давление со стороны США, сообщает Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T00:22:00+03:00

2025-03-22T00:22:00+03:00

2025-03-22T06:03:00+03:00

сша

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дональд трамп

урсула фон дер ляйен

марош шефчович

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза, в том числе Франция, хотят от Брюсселя мощных ответных мер на экономическое давление со стороны США, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники."Франция хочет, чтобы Европейский союз впервые рассмотрел возможность применения самых мощных ответных мер против США", — говорится в материале.По данным агентства, такого шага Париж намерен добиться, если американский президент Дональд Трамп введет пошлины с целью давления на ЕС.Евросоюз в ответ способен применить множество мер, в том числе торговые ограничения, ограничения на услуги и права на интеллектуальную собственность, прямые инвестиции и доступ к госконтрактам.Пока Еврокомиссия не намерена применять эти меры и ждет деталей по экономическим ограничениям, которые Вашингтон планирует раскрыть в начале апреля, уточнили источники.Ранее министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Евросоюз при необходимости будет готов пойти дальше в плане ответа на ввод торговых пошлин США, включая санкции в отношении цифровых услуг и интеллектуальной собственности. При этом он отметил, что на данный момент ответ будет "пропорциональным".ЕС с 1 апреля повторно вводит приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, при этом, как заявляет ЕК, впервые эти меры будут реализованы в полном объеме. Кроме того, ЕС также вводит дополнительные контрмеры в отношении США, которые коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля.

https://ria.ru/20250320/evrosojuz-2006239538.html

https://ria.ru/20250320/es-2006131112.html

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сша, франция, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, марош шефчович, евросоюз, еврокомиссия