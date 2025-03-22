https://ria.ru/20250322/ankara-2006703124.html

Протестующие в Анкаре направились в центр города

Протестующие в Анкаре направились в центр города - РИА Новости, 22.03.2025

Протестующие в Анкаре направились в центр города

Толпа протестующих в поддержку задержанного политика Экрема Имамоглу движется в сторону городского парка Гювенпарк в центре Анкары, участники акции протеста,... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T20:17:00+03:00

2025-03-22T20:17:00+03:00

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АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Толпа протестующих в поддержку задержанного политика Экрема Имамоглу движется в сторону городского парка Гювенпарк в центре Анкары, участники акции протеста, скандируя лозунги, призывают правительство к отставке, передает корреспондент РИА Новости. Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своих показаниях отверг все связи с террористическими организациями, подверг критике метод своего задержания, передал ранее телеканал A Haber. Политик в субботу давал показания в течении пяти часов. Толпа протестующих движется к парку Гювенпарк, где состоится акция протеста. Люди скандируют лозунги "Правительство в отставку!", пока стычек с полицейскими не наблюдается. Ранее полиция доставила задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия в районе Чаглаян, где он даст показания перед прокурором. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

https://ria.ru/20250322/mer-2006685571.html

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Толпа протестующих в поддержку Имамоглу в центре Анкары Толпа протестующих в поддержку задержанного политика Экрема Имамоглу движется в сторону парка Гювенпарк в центре Анкары, участники акции протеста призывают правительство к отставке, передает корреспондент РИА Новости. В Турции несколько дней проходят акции протеста против задержания мэра Стамбула, задержанного по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Имамоглу, который считается главным конкурентом Эрдогана на досрочных президентских выборах, обвинения отвергает. 2025-03-22T20:17 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган