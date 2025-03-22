https://ria.ru/20250322/ankara-2006703124.html
Протестующие в Анкаре направились в центр города
Протестующие в Анкаре направились в центр города - РИА Новости, 22.03.2025
Протестующие в Анкаре направились в центр города
Толпа протестующих в поддержку задержанного политика Экрема Имамоглу движется в сторону городского парка Гювенпарк в центре Анкары, участники акции протеста,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T20:17:00+03:00
2025-03-22T20:17:00+03:00
2025-03-22T20:45:00+03:00
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АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Толпа протестующих в поддержку задержанного политика Экрема Имамоглу движется в сторону городского парка Гювенпарк в центре Анкары, участники акции протеста, скандируя лозунги, призывают правительство к отставке, передает корреспондент РИА Новости. Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своих показаниях отверг все связи с террористическими организациями, подверг критике метод своего задержания, передал ранее телеканал A Haber. Политик в субботу давал показания в течении пяти часов. Толпа протестующих движется к парку Гювенпарк, где состоится акция протеста. Люди скандируют лозунги "Правительство в отставку!", пока стычек с полицейскими не наблюдается. Ранее полиция доставила задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия в районе Чаглаян, где он даст показания перед прокурором. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
https://ria.ru/20250322/mer-2006685571.html
https://ria.ru/20250321/stambul-2006535411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006709559_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_07e8d8ba2d14e93bbe535a9490fcf42f.jpg
Толпа протестующих в поддержку Имамоглу в центре Анкары
Толпа протестующих в поддержку задержанного политика Экрема Имамоглу движется в сторону парка Гювенпарк в центре Анкары, участники акции протеста призывают правительство к отставке, передает корреспондент РИА Новости. В Турции несколько дней проходят акции протеста против задержания мэра Стамбула, задержанного по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Имамоглу, который считается главным конкурентом Эрдогана на досрочных президентских выборах, обвинения отвергает.
2025-03-22T20:17
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Протестующие в Анкаре направились в центр города
Участники акции в поддержку задержанного мэра Стамбула движутся к центру Анкары
АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Толпа протестующих в поддержку задержанного политика Экрема Имамоглу движется в сторону городского парка Гювенпарк в центре Анкары, участники акции протеста, скандируя лозунги, призывают правительство к отставке, передает корреспондент РИА Новости.
Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула
Экрем Имамоглу в своих показаниях отверг все связи с террористическими организациями, подверг критике метод своего задержания, передал ранее телеканал A Haber. Политик в субботу давал показания в течении пяти часов.
Толпа протестующих движется к парку Гювенпарк, где состоится акция протеста. Люди скандируют лозунги "Правительство в отставку!", пока стычек с полицейскими не наблюдается.
Ранее полиция доставила задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия в районе Чаглаян, где он даст показания перед прокурором.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.