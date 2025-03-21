https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006593455.html

"Озверевшие людоеды". В Раде рассказали о жуткой тайне Зеленского

"Озверевшие людоеды". В Раде рассказали о жуткой тайне Зеленского - РИА Новости, 21.03.2025

"Озверевшие людоеды". В Раде рассказали о жуткой тайне Зеленского

Владимир Зеленский мстит жителям Украины и ненавидит президента США Дональда Трампа, стремящегося скорее положить конец конфликту, заявил депутат Верховной рады РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T21:46:00+03:00

2025-03-21T21:46:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский мстит жителям Украины и ненавидит президента США Дональда Трампа, стремящегося скорее положить конец конфликту, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Зеленский мстит украинцам за то, что они перестали его любить. Мстит страшно — насильно отправляет умирать в окопы проигранной войны, и отказывается ее заканчивать, потому что окончание войны (означает. — Прим. ред.) окончание его власти над украинцами. Озверевшие и без того ТЦКшники-людоеды — яркий тому пример", — написал он.Политик добавил, что глава киевского режима также ненавидит Трампа, желающего урегулировать конфликт на Украине. По словам Дубинского, во время официальных бесед Зеленский выражает свою благодарность американскому лидеру, а после дает распоряжение "кидать в него грязью в национальном телемарафоне".Трамп в среду около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, глава США выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.

https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006570787.html

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в мире, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский, украина, сша