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"Озверевшие людоеды". В Раде рассказали о жуткой тайне Зеленского - РИА Новости, 21.03.2025
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21:46 21.03.2025 (обновлено: 21:50 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006593455.html
"Озверевшие людоеды". В Раде рассказали о жуткой тайне Зеленского
"Озверевшие людоеды". В Раде рассказали о жуткой тайне Зеленского - РИА Новости, 21.03.2025
"Озверевшие людоеды". В Раде рассказали о жуткой тайне Зеленского
Владимир Зеленский мстит жителям Украины и ненавидит президента США Дональда Трампа, стремящегося скорее положить конец конфликту, заявил депутат Верховной рады РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T21:46:00+03:00
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в мире
дональд трамп
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский мстит жителям Украины и ненавидит президента США Дональда Трампа, стремящегося скорее положить конец конфликту, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Зеленский мстит украинцам за то, что они перестали его любить. Мстит страшно — насильно отправляет умирать в окопы проигранной войны, и отказывается ее заканчивать, потому что окончание войны (означает. — Прим. ред.) окончание его власти над украинцами. Озверевшие и без того ТЦКшники-людоеды — яркий тому пример", — написал он.Политик добавил, что глава киевского режима также ненавидит Трампа, желающего урегулировать конфликт на Украине. По словам Дубинского, во время официальных бесед Зеленский выражает свою благодарность американскому лидеру, а после дает распоряжение "кидать в него грязью в национальном телемарафоне".Трамп в среду около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, глава США выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006570787.html
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в мире, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский, украина, сша
В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Украина, США
"Озверевшие людоеды". В Раде рассказали о жуткой тайне Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Зеленский мстит украинцам и ненавидит Трампа

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский мстит жителям Украины и ненавидит президента США Дональда Трампа, стремящегося скорее положить конец конфликту, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Зеленский мстит украинцам за то, что они перестали его любить. Мстит страшно — насильно отправляет умирать в окопы проигранной войны, и отказывается ее заканчивать, потому что окончание войны (означает. — Прим. ред.) окончание его власти над украинцами. Озверевшие и без того ТЦКшники-людоеды — яркий тому пример", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Вчера, 19:03
Политик добавил, что глава киевского режима также ненавидит Трампа, желающего урегулировать конфликт на Украине. По словам Дубинского, во время официальных бесед Зеленский выражает свою благодарность американскому лидеру, а после дает распоряжение "кидать в него грязью в национальном телемарафоне".
Трамп в среду около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, глава США выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
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В миреДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийУкраинаСША
 
 
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