https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006353464.html

В США дали Зеленскому жуткий совет по поводу Трампа

В США дали Зеленскому жуткий совет по поводу Трампа - РИА Новости, 21.03.2025

В США дали Зеленскому жуткий совет по поводу Трампа

Пока Владимир Зеленский дожидается переговоров о прекращении огня и окончании боевых действий на Украине, ему следует вспомнить как пресмыкаться, такое мнение... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T04:35:00+03:00

2025-03-21T04:35:00+03:00

2025-03-21T04:37:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пока Владимир Зеленский дожидается переговоров о прекращении огня и окончании боевых действий на Украине, ему следует вспомнить как пресмыкаться, такое мнение выразил в своей колонке в Foreign Policy американский политолог Грэхам Аллисон."Если бы я консультировал Зеленского, я бы посоветовал ему практиковать пресмыкание таким образом, чтобы подобное поведение со стороны Марка Цукерберга показалось достойным", — отмечает политолог.По мнению автора, мастер-класс по заискиванию главе киевского режима может провести генеральный секретарь НАТО Марка Рютте — достаточно вспомнить его встречу с Трампом в середине марта."Украине не уйти от тени российской мощи, как Канаде или Мексике — от американской. Он мог бы изучить опыт Казахстана, Монголии и Финляндии — все они могут преподать ему уроки уважения", — считает эксперт.В конце февраля Зеленский устроил перепалку во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Трамп заявил, что глава киевского режима не готов к миру. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома. Как отметили в Кремле, этот инцидент еще раз доказал правоту президента России: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.Позднее Зеленский попытался извиниться после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, а также выразил согласие на переговоры. По утверждению главы киевского режима, он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250321/tramp-2006351046.html

https://ria.ru/20250321/ukraina-2006342443.html

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в мире, сша, украина, канада, владимир зеленский, дональд трамп, марка, нато