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На окраине Днепропетровска прогремели взрывы
На окраине Днепропетровска прогремели взрывы - РИА Новости, 21.03.2025
На окраине Днепропетровска прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу на окраине Днепропетровска на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T21:56:00+03:00
2025-03-21T21:56:00+03:00
2025-03-21T21:56:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу на окраине Днепропетровска на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. "Сообщают о взрывах на окраинах Днепропетровска", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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На окраине Днепропетровска прогремели взрывы
На окраине Днепропетровска на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы