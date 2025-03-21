https://ria.ru/20250321/vremya-2006594833.html

Венгерская газета высмеяла руководство ЕС из-за "проблемы зимнего времени"

Венгерская газета высмеяла руководство ЕС из-за "проблемы зимнего времени" - РИА Новости, 21.03.2025

Венгерская газета высмеяла руководство ЕС из-за "проблемы зимнего времени"

Венгерская газета Magyar Nemzet усомнилась в компетенции руководства Евросоюза принимать важные решения, если там несколько лет не могут решить вопрос с отменой РИА Новости, 21.03.2025

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в мире

брюссель

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будапешт

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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БУДАПЕШТ, 21 мар - РИА Новости. Венгерская газета Magyar Nemzet усомнилась в компетенции руководства Евросоюза принимать важные решения, если там несколько лет не могут решить вопрос с отменой зимнего времени. "Брюссель столкнулся с самой сложной задачей в своей жизни. Нет, это не вопрос о мире, хотя и его решить было бы своевременно. Хотя они выбирают вместо мира войну... Но даже это не самый сложный процесс рождения решения в Брюсселе. Есть более своевременный вопрос, причем в самом строгом смысле этого слова: перевод часов", - пишет издание. Газета напомнила, что много лет ведутся дискуссии об отмене зимнего времени, поскольку его экономическая польза отсутствует или минимальна, однако ЕС не может прийти к единому решению, оставить зимнее время или летнее. "Есть всего два варианта, не три или больше, а всего два. Но к консенсусу насчет одного из двух никак не могут прийти. Но тогда для чего нужен Евросоюз?.. В Брюсселе ни о чем не могут принять решение. Так давайте вернем назад и не только наши часы, но и самоопределение наций!" - отметил автор статьи. Он также усомнился в компетентности руководителей евроструктур, припомнив смехотворные высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы использовании в производстве российского оружия "чипов из стиральных машин". Евросоюз обсуждает вопрос об отмене перевода часов два раза в год с 2018 года. Глава администрация премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявлял на правительственном брифинге, что Будапешт готов поддержать отмену, но необходимо общее решение на уровне ЕС, чтобы не возникало путаницы во времени между разными странами-членами сообщества.

https://ria.ru/20250320/kallas-2006316634.html

https://ria.ru/20250321/ulyanov-2006341327.html

https://ria.ru/20250320/es-2006339237.html

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в мире, брюссель, венгрия, будапешт, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия