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Венгерская газета высмеяла руководство ЕС из-за "проблемы зимнего времени" - РИА Новости, 21.03.2025
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22:00 21.03.2025 (обновлено: 22:01 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/vremya-2006594833.html
Венгерская газета высмеяла руководство ЕС из-за "проблемы зимнего времени"
Венгерская газета высмеяла руководство ЕС из-за "проблемы зимнего времени" - РИА Новости, 21.03.2025
Венгерская газета высмеяла руководство ЕС из-за "проблемы зимнего времени"
Венгерская газета Magyar Nemzet усомнилась в компетенции руководства Евросоюза принимать важные решения, если там несколько лет не могут решить вопрос с отменой РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T22:00:00+03:00
2025-03-21T22:01:00+03:00
в мире
брюссель
венгрия
будапешт
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 21 мар - РИА Новости. Венгерская газета Magyar Nemzet усомнилась в компетенции руководства Евросоюза принимать важные решения, если там несколько лет не могут решить вопрос с отменой зимнего времени. "Брюссель столкнулся с самой сложной задачей в своей жизни. Нет, это не вопрос о мире, хотя и его решить было бы своевременно. Хотя они выбирают вместо мира войну... Но даже это не самый сложный процесс рождения решения в Брюсселе. Есть более своевременный вопрос, причем в самом строгом смысле этого слова: перевод часов", - пишет издание. Газета напомнила, что много лет ведутся дискуссии об отмене зимнего времени, поскольку его экономическая польза отсутствует или минимальна, однако ЕС не может прийти к единому решению, оставить зимнее время или летнее. "Есть всего два варианта, не три или больше, а всего два. Но к консенсусу насчет одного из двух никак не могут прийти. Но тогда для чего нужен Евросоюз?.. В Брюсселе ни о чем не могут принять решение. Так давайте вернем назад и не только наши часы, но и самоопределение наций!" - отметил автор статьи. Он также усомнился в компетентности руководителей евроструктур, припомнив смехотворные высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы использовании в производстве российского оружия "чипов из стиральных машин". Евросоюз обсуждает вопрос об отмене перевода часов два раза в год с 2018 года. Глава администрация премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявлял на правительственном брифинге, что Будапешт готов поддержать отмену, но необходимо общее решение на уровне ЕС, чтобы не возникало путаницы во времени между разными странами-членами сообщества.
https://ria.ru/20250320/kallas-2006316634.html
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в мире, брюссель, венгрия, будапешт, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Венгрия, Будапешт, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Венгерская газета высмеяла руководство ЕС из-за "проблемы зимнего времени"

Magyar Nemzet: ЕС несколько лет не могут решить вопрос отмены зимнего времени

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БУДАПЕШТ, 21 мар - РИА Новости. Венгерская газета Magyar Nemzet усомнилась в компетенции руководства Евросоюза принимать важные решения, если там несколько лет не могут решить вопрос с отменой зимнего времени.
"Брюссель столкнулся с самой сложной задачей в своей жизни. Нет, это не вопрос о мире, хотя и его решить было бы своевременно. Хотя они выбирают вместо мира войну... Но даже это не самый сложный процесс рождения решения в Брюсселе. Есть более своевременный вопрос, причем в самом строгом смысле этого слова: перевод часов", - пишет издание.
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Газета напомнила, что много лет ведутся дискуссии об отмене зимнего времени, поскольку его экономическая польза отсутствует или минимальна, однако ЕС не может прийти к единому решению, оставить зимнее время или летнее.
"Есть всего два варианта, не три или больше, а всего два. Но к консенсусу насчет одного из двух никак не могут прийти. Но тогда для чего нужен Евросоюз?.. В Брюсселе ни о чем не могут принять решение. Так давайте вернем назад и не только наши часы, но и самоопределение наций!" - отметил автор статьи.
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Он также усомнился в компетентности руководителей евроструктур, припомнив смехотворные высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы использовании в производстве российского оружия "чипов из стиральных машин".
Евросоюз обсуждает вопрос об отмене перевода часов два раза в год с 2018 года. Глава администрация премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявлял на правительственном брифинге, что Будапешт готов поддержать отмену, но необходимо общее решение на уровне ЕС, чтобы не возникало путаницы во времени между разными странами-членами сообщества.
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