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Володин назвал главное качество Лаврова

Володин назвал главное качество Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025

Володин назвал главное качество Лаврова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с юбилеем министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отметив его умение отстаивать национальные интересы России РИА Новости, 21.03.2025

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россия

сергей лавров

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с юбилеем министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отметив его умение отстаивать национальные интересы России и способность к развитию конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами. "Уважаемый Сергей Викторович! Поздравляю вас с днем рождения. Вы последовательно отстаиваете национальные интересы России на международной арене. Пользуясь заслуженным уважением, способствуете развитию конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами на принципах равенства и невмешательства во внутренние дела", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Он отметил высокий профессионализм, принципиальность и ответственное отношение к делу Лаврова, которые помогают решать самые сложные задачи и добиваться поставленных целей.

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россия, сергей лавров, госдума рф, политика