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Володин назвал главное качество Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025
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10:15 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/volodin-2006391162.html
Володин назвал главное качество Лаврова
Володин назвал главное качество Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025
Володин назвал главное качество Лаврова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с юбилеем министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отметив его умение отстаивать национальные интересы России РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:15:00+03:00
2025-03-21T10:15:00+03:00
россия
сергей лавров
госдума рф
политика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с юбилеем министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отметив его умение отстаивать национальные интересы России и способность к развитию конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами. "Уважаемый Сергей Викторович! Поздравляю вас с днем рождения. Вы последовательно отстаиваете национальные интересы России на международной арене. Пользуясь заслуженным уважением, способствуете развитию конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами на принципах равенства и невмешательства во внутренние дела", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Он отметил высокий профессионализм, принципиальность и ответственное отношение к делу Лаврова, которые помогают решать самые сложные задачи и добиваться поставленных целей.
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россия, сергей лавров, госдума рф, политика
Россия, Сергей Лавров, Госдума РФ, Политика
Володин назвал главное качество Лаврова

Володин отметил умение Лаврова отстаивать национальные интересы России

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с юбилеем министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отметив его умение отстаивать национальные интересы России и способность к развитию конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами.
"Уважаемый Сергей Викторович! Поздравляю вас с днем рождения. Вы последовательно отстаиваете национальные интересы России на международной арене. Пользуясь заслуженным уважением, способствуете развитию конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами на принципах равенства и невмешательства во внутренние дела", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Он отметил высокий профессионализм, принципиальность и ответственное отношение к делу Лаврова, которые помогают решать самые сложные задачи и добиваться поставленных целей.
Дипломат, поэт и любитель экстрима: Сергею Лаврову — 75
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанк

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии открытия нового здания посольства Швейцарии в Москве

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года.

© РИА Новости / МИД РФ
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1 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

В школе его любимым предметом была физика, он хотел учиться в МФТИ, но уступил уговорам матери и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.

Сергей Лавров во время отдыха

В школе его любимым предметом была физика, он хотел учиться в МФТИ, но уступил уговорам матери и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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2 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

Будущий министр окончил МГИМО МИД СССР в 1972 году.

Сергей Лавров во время отдыха

Будущий министр окончил МГИМО МИД СССР в 1972 году.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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3 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

В том же году он начал карьеру молодого дипломата в советском посольстве в Шри-Ланке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по целям развития тысячелетия.

В том же году он начал карьеру молодого дипломата в советском посольстве в Шри-Ланке.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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4 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

За время работы в Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время рыбалки на Камчатке

За время работы в Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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5 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

На фото: Сергей Лавров с Джорджем Бушем -- младшим.

В ходе официального визита в США министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с Президентом США Джорджем Бушем

На фото: Сергей Лавров с Джорджем Бушем -- младшим.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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6 из 18
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Пост министра Лавров занимает с 2004 года. Его переназначали на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи

Пост министра Лавров занимает с 2004 года. Его переназначали на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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7 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

На фото: Лавров на охоте в Ханты-Мансийске.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на охоте в Ханты-Мансийске

На фото: Лавров на охоте в Ханты-Мансийске.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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8 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в салоне самолета во время работы с документами

Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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9 из 18
© Getty Images / Carsten Koall

На фото: Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель в канцелярии в Берлине

На фото: Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

© Getty Images / Carsten Koall
10 из 18
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанк

Глава МИД владеет английским, французским и сингальским языками.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время участия в заседании Государственной думы РФ

Глава МИД владеет английским, французским и сингальским языками.

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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11 из 18
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.

Министр иностранных дел Сергей Лавров перед началом российско-киргизских переговоров в расширенном составе с участием делегаций в государственной резиденции киргизского президента под Бишкеком

Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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12 из 18
© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанк

Сергей Викторович — человек разносторонний, увлекается поэзией, написал текст гимна МГИМО.

Сергей Лавров, назначенный на должность министра иностранных дел РФ, провел свою первую пресс-конференцию, на которой заявил, что корректировки стратегических направлений внешней политики России не будет

Сергей Викторович — человек разносторонний, увлекается поэзией, написал текст гимна МГИМО.

© РИА Новости / Александр Поляков
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13 из 18
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк

Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сплавляется на рафте по водной трассе Регионального Центра гребного слалома в Окуловке Новгородской области

Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг.

© РИА Новости / Константин Чалабов
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14 из 18
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанк

Во многом благодаря ему появилась самостоятельная Федерация гребного слалома, которую Лавров возглавлял в 2007-2009 годах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время гала-ужина в рамках 18-го Восточноазиатского саммита в Джакарте

Во многом благодаря ему появилась самостоятельная Федерация гребного слалома, которую Лавров возглавлял в 2007-2009 годах.

© РИА Новости / МИД РФ
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15 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.

Госсекретарь союзного государства России и Белоруссии Павел Бородин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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16 из 18
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров садится в самолет в аэропорту Сочи

Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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17 из 18
© Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

На фото: Сергей Лавров на отдыхе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на отдыхе

На фото: Сергей Лавров на отдыхе.

© Эдуард Песов
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18 из 18

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
1 из 18

В школе его любимым предметом была физика, он хотел учиться в МФТИ, но уступил уговорам матери и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
2 из 18

Будущий министр окончил МГИМО МИД СССР в 1972 году.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
3 из 18

В том же году он начал карьеру молодого дипломата в советском посольстве в Шри-Ланке.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
4 из 18

За время работы в Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
5 из 18

На фото: Сергей Лавров с Джорджем Бушем -- младшим.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
6 из 18

Пост министра Лавров занимает с 2004 года. Его переназначали на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
7 из 18

На фото: Лавров на охоте в Ханты-Мансийске.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
8 из 18

Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
9 из 18

На фото: Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

© Getty Images / Carsten Koall
10 из 18

Глава МИД владеет английским, французским и сингальским языками.

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
11 из 18

Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
12 из 18

Сергей Викторович — человек разносторонний, увлекается поэзией, написал текст гимна МГИМО.

© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
13 из 18

Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг.

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
14 из 18

Во многом благодаря ему появилась самостоятельная Федерация гребного слалома, которую Лавров возглавлял в 2007-2009 годах.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
15 из 18

Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
16 из 18

Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
17 из 18

На фото: Сергей Лавров на отдыхе.

© Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
РоссияСергей ЛавровГосдума РФПолитика
 
 
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