Более четверти россиян считают, что отечественное вино лучше импортного
Роскачество: 27% россиян считают, что отечественное вино лучше импортного
Бочки и бутылки с вином на винодельне . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Более четверти россиян (27%) считают, что отечественное вино лучше по качеству, чем импортное, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"По данным опроса, за два года (с декабря 2022 по декабрь 2024 года) доля россиян, считающих отечественное вино более качественным, чем импортное, выросла с 20% до 27%, а доля тех, кто считает, что зарубежное вино лучше российского, сократилась с 29% до 14%", - рассказали в Роскачестве.
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Также там отметили, что 58% россиян думают, что российское вино "точно" не уступает по качеству зарубежным винам. В то же время, меньше россиян стали считать, что зарубежные вина не уступают по качеству российским, их стало 42%.
В национальном центре развития качества уточнили, что 82% опрошенных готовы заплатить за хорошее вино до одной тысячи рублей, а каждый пятый (21%) опрошенный готовы потратить за хорошую бутылку лишь до 500 рублей. Только 2% россиян потратят от двух тысяч до пяти тысяч рублей за бутылку вина, и 1% опрошенных готовы будут потратить больше 10 тысяч рублей.
По итогам 2024 года, более 90% исследованных российских вин получили оценку не меньше 78 баллов из 100 возможных. Специалисты зафиксировали существенное улучшение показателей вина во всех категориях. Это говорит о том, что спрос на российские вина есть, а потребители могут найти хороший напиток по своему вкусу в широком ассортименте товаров, говорится в исследовании экспертов "Винного гида России".
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
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