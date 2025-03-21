https://ria.ru/20250321/vino-2006362763.html

Более четверти россиян считают, что отечественное вино лучше импортного

Более четверти россиян считают, что отечественное вино лучше импортного - РИА Новости, 21.03.2025

Более четверти россиян считают, что отечественное вино лучше импортного

Более четверти россиян (27%) считают, что отечественное вино лучше по качеству, чем импортное, рассказали РИА Новости в Роскачестве. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T07:21:00+03:00

2025-03-21T07:21:00+03:00

2025-03-21T07:21:00+03:00

россия

роскачество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Более четверти россиян (27%) считают, что отечественное вино лучше по качеству, чем импортное, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "По данным опроса, за два года (с декабря 2022 по декабрь 2024 года) доля россиян, считающих отечественное вино более качественным, чем импортное, выросла с 20% до 27%, а доля тех, кто считает, что зарубежное вино лучше российского, сократилась с 29% до 14%", - рассказали в Роскачестве. Также там отметили, что 58% россиян думают, что российское вино "точно" не уступает по качеству зарубежным винам. В то же время, меньше россиян стали считать, что зарубежные вина не уступают по качеству российским, их стало 42%. В национальном центре развития качества уточнили, что 82% опрошенных готовы заплатить за хорошее вино до одной тысячи рублей, а каждый пятый (21%) опрошенный готовы потратить за хорошую бутылку лишь до 500 рублей. Только 2% россиян потратят от двух тысяч до пяти тысяч рублей за бутылку вина, и 1% опрошенных готовы будут потратить больше 10 тысяч рублей. По итогам 2024 года, более 90% исследованных российских вин получили оценку не меньше 78 баллов из 100 возможных. Специалисты зафиксировали существенное улучшение показателей вина во всех категориях. Это говорит о том, что спрос на российские вина есть, а потребители могут найти хороший напиток по своему вкусу в широком ассортименте товаров, говорится в исследовании экспертов "Винного гида России". "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.

https://ria.ru/20250220/vino-2000455611.html

https://ria.ru/20241004/prosekko-1976290062.html

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россия, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)