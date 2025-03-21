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Российские виноделы маркируют свою экспортную продукцию знаком-"птичкой" - РИА Новости, 21.03.2025
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06:49 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/vino-2006361259.html
Российские виноделы маркируют свою экспортную продукцию знаком-"птичкой"
Российские виноделы маркируют свою экспортную продукцию знаком-"птичкой" - РИА Новости, 21.03.2025
Российские виноделы маркируют свою экспортную продукцию знаком-"птичкой"
Российские виноделы уже начали маркировать свою экспортную продукцию сертификатом "Сделано в России" с узнаваемым значком "птичка", который подтверждает... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T06:49:00+03:00
2025-03-21T06:49:00+03:00
экономика
россия
таиланд
израиль
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские виноделы уже начали маркировать свою экспортную продукцию сертификатом "Сделано в России" с узнаваемым значком "птичка", который подтверждает качество товаров, рассказали РИА Новости в Российском экспортном центре (РЭЦ). "Виноделы, такие как холдинг "Абрау-Дюрсо", также маркируют свою продукцию "птичкой", что способствует успешному экспорту российских вин и других спиртных напитков, включая водку и виски, в страны дальнего зарубежья, такие как Китай", - рассказали в РЭЦ. В середине марта Минсельхоз сообщил РИА Новости, что экспорт российского вина расширился на Таиланд. Также в числе перспективных направлений для поставок значатся Израиль и Вьетнам. В 2024 году основной рост экспорта вина пришелся на Казахстан, Турцию, Азербайджан, Туркмению. В РЭЦ отметили также, что на сегодня более 16 тысяч товаров получили сертификат "Сделано в России", и этот интерес к программе увеличивается, как и значимость для поддержки российского экспорта. Сертификация такого рода не накладывает ограничений по номенклатуре товаров, в ней могут участвовать все виды несырьевой неэнергетической продукции и услуги. "Участие в программе требует от бизнеса прохождения добровольной сертификации "Сделано в России", в рамках которой продукция не подлежит дополнительным проверкам и инспекциям со стороны Российского экспортного центра. В процессе сертификации верифицируются и признаются документы на продукцию, выданные аккредитованными органами по таким характеристикам, как качество, надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение", - отметили в РЭЦ. В конце февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" - она расширена и продлена до 2030 года. В Минпромторге РФ поясняли, что программа предполагает целый комплекс мероприятий. Среди них проведение международных деловых миссий, организация международных ярмарок под этим брендом, создание первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции.
https://ria.ru/20250311/rossija-2004307288.html
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экономика, россия, таиланд, израиль, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Таиланд, Израиль, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Российские виноделы маркируют свою экспортную продукцию знаком-"птичкой"

РЭЦ: российские виноделы маркируют экспортную продукцию знаком-птичкой

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива на винодельческом предприятии
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские виноделы уже начали маркировать свою экспортную продукцию сертификатом "Сделано в России" с узнаваемым значком "птичка", который подтверждает качество товаров, рассказали РИА Новости в Российском экспортном центре (РЭЦ).
"Виноделы, такие как холдинг "Абрау-Дюрсо", также маркируют свою продукцию "птичкой", что способствует успешному экспорту российских вин и других спиртных напитков, включая водку и виски, в страны дальнего зарубежья, такие как Китай", - рассказали в РЭЦ.
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В середине марта Минсельхоз сообщил РИА Новости, что экспорт российского вина расширился на Таиланд. Также в числе перспективных направлений для поставок значатся Израиль и Вьетнам. В 2024 году основной рост экспорта вина пришелся на Казахстан, Турцию, Азербайджан, Туркмению.
В РЭЦ отметили также, что на сегодня более 16 тысяч товаров получили сертификат "Сделано в России", и этот интерес к программе увеличивается, как и значимость для поддержки российского экспорта. Сертификация такого рода не накладывает ограничений по номенклатуре товаров, в ней могут участвовать все виды несырьевой неэнергетической продукции и услуги.
"Участие в программе требует от бизнеса прохождения добровольной сертификации "Сделано в России", в рамках которой продукция не подлежит дополнительным проверкам и инспекциям со стороны Российского экспортного центра. В процессе сертификации верифицируются и признаются документы на продукцию, выданные аккредитованными органами по таким характеристикам, как качество, надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение", - отметили в РЭЦ.
В конце февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" - она расширена и продлена до 2030 года. В Минпромторге РФ поясняли, что программа предполагает целый комплекс мероприятий. Среди них проведение международных деловых миссий, организация международных ярмарок под этим брендом, создание первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции.
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