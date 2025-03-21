https://ria.ru/20250321/vino-2006361259.html

Российские виноделы маркируют свою экспортную продукцию знаком-"птичкой"

Российские виноделы маркируют свою экспортную продукцию знаком-"птичкой" - РИА Новости, 21.03.2025

Российские виноделы маркируют свою экспортную продукцию знаком-"птичкой"

Российские виноделы уже начали маркировать свою экспортную продукцию сертификатом "Сделано в России" с узнаваемым значком "птичка", который подтверждает... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T06:49:00+03:00

2025-03-21T06:49:00+03:00

2025-03-21T06:49:00+03:00

экономика

россия

таиланд

израиль

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские виноделы уже начали маркировать свою экспортную продукцию сертификатом "Сделано в России" с узнаваемым значком "птичка", который подтверждает качество товаров, рассказали РИА Новости в Российском экспортном центре (РЭЦ). "Виноделы, такие как холдинг "Абрау-Дюрсо", также маркируют свою продукцию "птичкой", что способствует успешному экспорту российских вин и других спиртных напитков, включая водку и виски, в страны дальнего зарубежья, такие как Китай", - рассказали в РЭЦ. В середине марта Минсельхоз сообщил РИА Новости, что экспорт российского вина расширился на Таиланд. Также в числе перспективных направлений для поставок значатся Израиль и Вьетнам. В 2024 году основной рост экспорта вина пришелся на Казахстан, Турцию, Азербайджан, Туркмению. В РЭЦ отметили также, что на сегодня более 16 тысяч товаров получили сертификат "Сделано в России", и этот интерес к программе увеличивается, как и значимость для поддержки российского экспорта. Сертификация такого рода не накладывает ограничений по номенклатуре товаров, в ней могут участвовать все виды несырьевой неэнергетической продукции и услуги. "Участие в программе требует от бизнеса прохождения добровольной сертификации "Сделано в России", в рамках которой продукция не подлежит дополнительным проверкам и инспекциям со стороны Российского экспортного центра. В процессе сертификации верифицируются и признаются документы на продукцию, выданные аккредитованными органами по таким характеристикам, как качество, надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение", - отметили в РЭЦ. В конце февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" - она расширена и продлена до 2030 года. В Минпромторге РФ поясняли, что программа предполагает целый комплекс мероприятий. Среди них проведение международных деловых миссий, организация международных ярмарок под этим брендом, создание первого мультиязычного сайта с каталогом компаний-экспортеров и выпускаемой ими продукции.

https://ria.ru/20250311/rossija-2004307288.html

https://ria.ru/20250307/vino-2003603769.html

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экономика, россия, таиланд, израиль, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)