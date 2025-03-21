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В Ташкенте бывшему узнику концлагеря вручили медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 21.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:15 21.03.2025 (обновлено: 17:21 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/uznik-2006544633.html
В Ташкенте бывшему узнику концлагеря вручили медаль к 80-летию Победы
В Ташкенте бывшему узнику концлагеря вручили медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 21.03.2025
В Ташкенте бывшему узнику концлагеря вручили медаль к 80-летию Победы
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветерану, узнику фашистского концлагеря... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:15:00+03:00
2025-03-21T17:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
узбекистан
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
ташкент
великая отечественная война (1941-1945)
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ТАШКЕНТ, 21 мар - РИА Новости. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветерану, узнику фашистского концлагеря Гельману Князеву, сообщает пресс-служба посольства РФ в стране. "В торжественной обстановке посол России в Узбекистане О.С. Мальгинов вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветерану, малолетнему узнику фашистского концлагеря Гельману Искаковичу Князеву", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства Посол передал поздравления от имени президента России Владимира Путина и выразил слова глубокой благодарности поколению победителей за их мужество, непоколебимую стойкость и любовь к отчизне, отметили в пресс-службе. В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
https://ria.ru/20250321/medali-2006533969.html
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в мире, россия, узбекистан, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, ташкент, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Узбекистан, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ташкент, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Ташкенте бывшему узнику концлагеря вручили медаль к 80-летию Победы

Мальгинов вручил медаль к 80-летию Победы бывшему узнику концлагеря Князеву

© Фото : Посольство России в Узбекистане/TelegramПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветерану, узнику фашистского концлагеря Гельману Князеву
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветерану, узнику фашистского концлагеря Гельману Князеву - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Посольство России в Узбекистане/Telegram
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветерану, узнику фашистского концлагеря Гельману Князеву
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ТАШКЕНТ, 21 мар - РИА Новости. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветерану, узнику фашистского концлагеря Гельману Князеву, сообщает пресс-служба посольства РФ в стране.
"В торжественной обстановке посол России в Узбекистане О.С. Мальгинов вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветерану, малолетнему узнику фашистского концлагеря Гельману Искаковичу Князеву", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства
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Посол передал поздравления от имени президента России Владимира Путина и выразил слова глубокой благодарности поколению победителей за их мужество, непоколебимую стойкость и любовь к отчизне, отметили в пресс-службе.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
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