https://ria.ru/20250321/uznik-2006544633.html

В Ташкенте бывшему узнику концлагеря вручили медаль к 80-летию Победы

В Ташкенте бывшему узнику концлагеря вручили медаль к 80-летию Победы - РИА Новости, 21.03.2025

В Ташкенте бывшему узнику концлагеря вручили медаль к 80-летию Победы

Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветерану, узнику фашистского концлагеря... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:15:00+03:00

2025-03-21T17:15:00+03:00

2025-03-21T17:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

узбекистан

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

ташкент

великая отечественная война (1941-1945)

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ТАШКЕНТ, 21 мар - РИА Новости. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветерану, узнику фашистского концлагеря Гельману Князеву, сообщает пресс-служба посольства РФ в стране. "В торжественной обстановке посол России в Узбекистане О.С. Мальгинов вручил юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветерану, малолетнему узнику фашистского концлагеря Гельману Искаковичу Князеву", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства Посол передал поздравления от имени президента России Владимира Путина и выразил слова глубокой благодарности поколению победителей за их мужество, непоколебимую стойкость и любовь к отчизне, отметили в пресс-службе. В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике проживают около 100 участников войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20250321/medali-2006533969.html

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