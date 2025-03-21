Рейтинг@Mail.ru
"Кивнул и промолчал". Ушаков пересказал разговор с Путиным о Лаврове - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 21.03.2025 (обновлено: 12:39 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/ushakov-2006429123.html
"Кивнул и промолчал". Ушаков пересказал разговор с Путиным о Лаврове
"Кивнул и промолчал". Ушаков пересказал разговор с Путиным о Лаврове - РИА Новости, 21.03.2025
"Кивнул и промолчал". Ушаков пересказал разговор с Путиным о Лаврове
Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что президент РФ Владимир Путин однажды в разговоре с ним интересовался мнением о Сергее Лаврове еще до его... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:38:00+03:00
2025-03-21T12:39:00+03:00
политика
россия
сша
нью-йорк (город)
юрий ушаков
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что президент РФ Владимир Путин однажды в разговоре с ним интересовался мнением о Сергее Лаврове еще до его назначения главой МИД России. О той беседе с президентом Ушаков, бывший в 1998-2008 годах послом России в США, вспоминает в интервью для документального фильма "Сергей Лавров: "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному". Фрагмент интервью опубликован в официальном Telegram-канале телеканала "Звезда". Помощник президента отметил, что этот разговор происходил в Нью-Йорке, когда он сопровождал президента России и, находясь рядом в машине, они обсуждали успехи и неуспехи российско-американских отношений. По словам Ушакова, Путин тогда вдруг спросил его о личных отношениях с Лавровым, а он в ответ назвал их близкими и товарищескими. Тогда президент, по воспоминаниям его помощника, спросил: "А как вы можете оценить Сергея Викторовича?" "Я откровенно сказал, что считаю, что среди нас, нынешних людей, которые занимают те или иные руководящие посты и в центральном аппарате, и в загранучреждениях, он самый талантливый и самый способный, и самый яркий. Руководитель так кивнул, промолчал, но я этот разговор очень хорошо запомнил. И поэтому для меня не было неожиданностью, когда в марте 2004 года Сергей Викторович был назначен министром иностранных дел", - рассказал Ушаков. Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html
россия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444637_0:0:2837:2128_1920x0_80_0_0_d3d94992656a7a491f7f85575552d91c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сша, нью-йорк (город), юрий ушаков, сергей лавров, владимир путин
Политика, Россия, США, Нью-Йорк (город), Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Владимир Путин
"Кивнул и промолчал". Ушаков пересказал разговор с Путиным о Лаврове

Ушаков: Путин интересовался мнением о Лаврове еще до его назначения главой МИД

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что президент РФ Владимир Путин однажды в разговоре с ним интересовался мнением о Сергее Лаврове еще до его назначения главой МИД России.
О той беседе с президентом Ушаков, бывший в 1998-2008 годах послом России в США, вспоминает в интервью для документального фильма "Сергей Лавров: "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному". Фрагмент интервью опубликован в официальном Telegram-канале телеканала "Звезда".
Помощник президента отметил, что этот разговор происходил в Нью-Йорке, когда он сопровождал президента России и, находясь рядом в машине, они обсуждали успехи и неуспехи российско-американских отношений. По словам Ушакова, Путин тогда вдруг спросил его о личных отношениях с Лавровым, а он в ответ назвал их близкими и товарищескими. Тогда президент, по воспоминаниям его помощника, спросил: "А как вы можете оценить Сергея Викторовича?"
"Я откровенно сказал, что считаю, что среди нас, нынешних людей, которые занимают те или иные руководящие посты и в центральном аппарате, и в загранучреждениях, он самый талантливый и самый способный, и самый яркий. Руководитель так кивнул, промолчал, но я этот разговор очень хорошо запомнил. И поэтому для меня не было неожиданностью, когда в марте 2004 года Сергей Викторович был назначен министром иностранных дел", - рассказал Ушаков.
Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет.
Сергею Лаврову – 75! - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
А наши как сыграли? Остроумные ответы Сергея Лаврова
10:59
 
ПолитикаРоссияСШАНью-Йорк (город)Юрий УшаковСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала