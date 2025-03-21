https://ria.ru/20250321/ushakov-2006429123.html
"Кивнул и промолчал". Ушаков пересказал разговор с Путиным о Лаврове
"Кивнул и промолчал". Ушаков пересказал разговор с Путиным о Лаврове - РИА Новости, 21.03.2025
"Кивнул и промолчал". Ушаков пересказал разговор с Путиным о Лаврове
Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что президент РФ Владимир Путин однажды в разговоре с ним интересовался мнением о Сергее Лаврове еще до его... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:38:00+03:00
2025-03-21T12:38:00+03:00
2025-03-21T12:39:00+03:00
политика
россия
сша
нью-йорк (город)
юрий ушаков
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что президент РФ Владимир Путин однажды в разговоре с ним интересовался мнением о Сергее Лаврове еще до его назначения главой МИД России. О той беседе с президентом Ушаков, бывший в 1998-2008 годах послом России в США, вспоминает в интервью для документального фильма "Сергей Лавров: "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному". Фрагмент интервью опубликован в официальном Telegram-канале телеканала "Звезда". Помощник президента отметил, что этот разговор происходил в Нью-Йорке, когда он сопровождал президента России и, находясь рядом в машине, они обсуждали успехи и неуспехи российско-американских отношений. По словам Ушакова, Путин тогда вдруг спросил его о личных отношениях с Лавровым, а он в ответ назвал их близкими и товарищескими. Тогда президент, по воспоминаниям его помощника, спросил: "А как вы можете оценить Сергея Викторовича?" "Я откровенно сказал, что считаю, что среди нас, нынешних людей, которые занимают те или иные руководящие посты и в центральном аппарате, и в загранучреждениях, он самый талантливый и самый способный, и самый яркий. Руководитель так кивнул, промолчал, но я этот разговор очень хорошо запомнил. И поэтому для меня не было неожиданностью, когда в марте 2004 года Сергей Викторович был назначен министром иностранных дел", - рассказал Ушаков. Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html
россия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444637_0:0:2837:2128_1920x0_80_0_0_d3d94992656a7a491f7f85575552d91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, нью-йорк (город), юрий ушаков, сергей лавров, владимир путин
Политика, Россия, США, Нью-Йорк (город), Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Владимир Путин
"Кивнул и промолчал". Ушаков пересказал разговор с Путиным о Лаврове
Ушаков: Путин интересовался мнением о Лаврове еще до его назначения главой МИД
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что президент РФ Владимир Путин однажды в разговоре с ним интересовался мнением
о Сергее Лаврове еще до его назначения главой МИД России.
О той беседе с президентом Ушаков, бывший в 1998-2008 годах послом России в США, вспоминает в интервью для документального фильма "Сергей Лавров: "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному". Фрагмент интервью опубликован в официальном Telegram-канале телеканала "Звезда".
Помощник президента отметил, что этот разговор происходил в Нью-Йорке, когда он сопровождал президента России и, находясь рядом в машине, они обсуждали успехи и неуспехи российско-американских отношений. По словам Ушакова, Путин тогда вдруг спросил его о личных отношениях с Лавровым, а он в ответ назвал их близкими и товарищескими. Тогда президент, по воспоминаниям его помощника, спросил: "А как вы можете оценить Сергея Викторовича?"
"Я откровенно сказал, что считаю, что среди нас, нынешних людей, которые занимают те или иные руководящие посты и в центральном аппарате, и в загранучреждениях, он самый талантливый и самый способный, и самый яркий. Руководитель так кивнул, промолчал, но я этот разговор очень хорошо запомнил. И поэтому для меня не было неожиданностью, когда в марте 2004 года Сергей Викторович был назначен министром иностранных дел", - рассказал Ушаков.
Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет.