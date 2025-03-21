https://ria.ru/20250321/ushakov-2006429123.html

"Кивнул и промолчал". Ушаков пересказал разговор с Путиным о Лаврове

"Кивнул и промолчал". Ушаков пересказал разговор с Путиным о Лаврове - РИА Новости, 21.03.2025

"Кивнул и промолчал". Ушаков пересказал разговор с Путиным о Лаврове

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что президент РФ Владимир Путин однажды в разговоре с ним интересовался мнением о Сергее Лаврове еще до его... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:38:00+03:00

2025-03-21T12:38:00+03:00

2025-03-21T12:39:00+03:00

политика

россия

сша

нью-йорк (город)

юрий ушаков

сергей лавров

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что президент РФ Владимир Путин однажды в разговоре с ним интересовался мнением о Сергее Лаврове еще до его назначения главой МИД России. О той беседе с президентом Ушаков, бывший в 1998-2008 годах послом России в США, вспоминает в интервью для документального фильма "Сергей Лавров: "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному". Фрагмент интервью опубликован в официальном Telegram-канале телеканала "Звезда". Помощник президента отметил, что этот разговор происходил в Нью-Йорке, когда он сопровождал президента России и, находясь рядом в машине, они обсуждали успехи и неуспехи российско-американских отношений. По словам Ушакова, Путин тогда вдруг спросил его о личных отношениях с Лавровым, а он в ответ назвал их близкими и товарищескими. Тогда президент, по воспоминаниям его помощника, спросил: "А как вы можете оценить Сергея Викторовича?" "Я откровенно сказал, что считаю, что среди нас, нынешних людей, которые занимают те или иные руководящие посты и в центральном аппарате, и в загранучреждениях, он самый талантливый и самый способный, и самый яркий. Руководитель так кивнул, промолчал, но я этот разговор очень хорошо запомнил. И поэтому для меня не было неожиданностью, когда в марте 2004 года Сергей Викторович был назначен министром иностранных дел", - рассказал Ушаков. Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html

россия

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, сша, нью-йорк (город), юрий ушаков, сергей лавров, владимир путин