https://ria.ru/20250321/ukraina-2006342443.html

"Хорошо повоевал": план Зеленского в отношении США вызвал шок в Раде

"Хорошо повоевал": план Зеленского в отношении США вызвал шок в Раде - РИА Новости, 21.03.2025

"Хорошо повоевал": план Зеленского в отношении США вызвал шок в Раде

Киевский режим отдаст США контроль над энергетической инфраструктурой Украины и стратегическими отраслями страны, заявил в своем Telegram-канале депутат... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T00:55:00+03:00

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2025-03-21T00:55:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Киевский режим отдаст США контроль над энергетической инфраструктурой Украины и стратегическими отраслями страны, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Состав украинской “технической” делегации указывает на то, что Штаты получат в процессе раздела активов Украины под мирное соглашение: энергетику и порты", — считает он.По мнению депутата, США могут стремиться заполучить контроль над различными секторами украинской экономики, чтобы зарабатывать на этом посредством тарифной политики."<…> (Хорошо. — Прим. ред.) Зеленский “повоевал”, что <…> (Потерял. — Прим. ред.) 30% страны и население, а также все стратегические отрасли", — резюмировал Дубинский.Ранее президент США Дональд Трамп провел разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, американский лидер заявил главе киевского режима, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.Позже глава Минэнерго США Крис Райт уточнил, что Соединенные Штаты не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Вашингтона.

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006279745.html

https://ria.ru/20250320/tramp-2006105756.html

https://ria.ru/20250320/peregovory-2006325819.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины