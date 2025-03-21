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"Хорошо повоевал": план Зеленского в отношении США вызвал шок в Раде - РИА Новости, 21.03.2025
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00:55 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/ukraina-2006342443.html
"Хорошо повоевал": план Зеленского в отношении США вызвал шок в Раде
"Хорошо повоевал": план Зеленского в отношении США вызвал шок в Раде - РИА Новости, 21.03.2025
"Хорошо повоевал": план Зеленского в отношении США вызвал шок в Раде
Киевский режим отдаст США контроль над энергетической инфраструктурой Украины и стратегическими отраслями страны, заявил в своем Telegram-канале депутат... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T00:55:00+03:00
2025-03-21T00:55:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
александр дубинский
дональд трамп
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Киевский режим отдаст США контроль над энергетической инфраструктурой Украины и стратегическими отраслями страны, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Состав украинской “технической” делегации указывает на то, что Штаты получат в процессе раздела активов Украины под мирное соглашение: энергетику и порты", — считает он.По мнению депутата, США могут стремиться заполучить контроль над различными секторами украинской экономики, чтобы зарабатывать на этом посредством тарифной политики."&lt;…&gt; (Хорошо. — Прим. ред.) Зеленский “повоевал”, что &lt;…&gt; (Потерял. — Прим. ред.) 30% страны и население, а также все стратегические отрасли", — резюмировал Дубинский.Ранее президент США Дональд Трамп провел разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, американский лидер заявил главе киевского режима, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.Позже глава Минэнерго США Крис Райт уточнил, что Соединенные Штаты не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Вашингтона.
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006279745.html
https://ria.ru/20250320/tramp-2006105756.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
"Хорошо повоевал": план Зеленского в отношении США вызвал шок в Раде

Дубинский: США получат от Украины в рамках мирного соглашения энергетику и порты

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Киевский режим отдаст США контроль над энергетической инфраструктурой Украины и стратегическими отраслями страны, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Состав украинской “технической” делегации указывает на то, что Штаты получат в процессе раздела активов Украины под мирное соглашение: энергетику и порты", — считает он.
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По мнению депутата, США могут стремиться заполучить контроль над различными секторами украинской экономики, чтобы зарабатывать на этом посредством тарифной политики.
«
"<…> (Хорошо. — Прим. ред.) Зеленский “повоевал”, что <…> (Потерял. — Прим. ред.) 30% страны и население, а также все стратегические отрасли", — резюмировал Дубинский.
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Ранее президент США Дональд Трамп провел разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, американский лидер заявил главе киевского режима, что Штаты готовы помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.
Позже глава Минэнерго США Крис Райт уточнил, что Соединенные Штаты не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Вашингтона.
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В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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