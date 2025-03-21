https://ria.ru/20250321/turtsija-2006448877.html

В Анкаре след за Стамбулом запретили проводить любые акции

В Анкаре след за Стамбулом запретили проводить любые акции - РИА Новости, 21.03.2025

В Анкаре след за Стамбулом запретили проводить любые акции

Губернаторства Анкары и Измира вслед за Стамбулом на пять дней запретили проведение любых акций в городах на фоне протестов в Турции. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:34:00+03:00

2025-03-21T13:34:00+03:00

2025-03-21T13:34:00+03:00

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АНКАРА, 21 мар - РИА Новости. Губернаторства Анкары и Измира вслед за Стамбулом на пять дней запретили проведение любых акций в городах на фоне протестов в Турции. Акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли в четверг в Анкаре и Стамбуле. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции Озгюр Озель на акции в Стамбуле неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих. Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в свою очередь, опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране. Глава турецкого МВД Али Йерликая сообщил, что по последним данным, в результате акций пострадали 16 полицейских. "В соответствии с решением, в целях поддержания общественного порядка на всей территории города и предотвращения возможных провокационных действий в течение пяти дней с 14.00 21 марта до 23.59 25 марта 2025 годов запрещены все виды собраний, демонстрационных шествий и заявлений в прессе", - говорится в заявлении городских властей Анкары, опубликованном в соцсети Х. Телеканал NTV также сообщил, что на всей территории провинции Измир в течение пяти дней с 10.00 пятницы до 23.59 25 марта будут запрещены все виды собраний, демонстрационных шествий и заявлений в прессе. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья. Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства страны нет времени на оппозицию, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула еще в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

https://ria.ru/20250320/erdogan-2006317517.html

https://ria.ru/20250320/stambul-2006334793.html

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в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, озгюр озель