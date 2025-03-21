https://ria.ru/20250321/tsb-2006450292.html

ЦБ назвал условия для возвращения инфляции к цели в 2026 году

ЦБ назвал условия для возвращения инфляции к цели в 2026 году - РИА Новости, 21.03.2025

ЦБ назвал условия для возвращения инфляции к цели в 2026 году

Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции в России к цели в 2026 году, говорится в... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:39:00+03:00

2025-03-21T13:39:00+03:00

2025-03-21T13:39:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции в России к цели в 2026 году, говорится в заявлении ЦБ РФ. "По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - сказано в сообщении ЦБ.

https://ria.ru/20250321/tsb-2006447939.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка