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ЦБ назвал условия для возвращения инфляции к цели в 2026 году - РИА Новости, 21.03.2025
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13:39 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/tsb-2006450292.html
ЦБ назвал условия для возвращения инфляции к цели в 2026 году
ЦБ назвал условия для возвращения инфляции к цели в 2026 году - РИА Новости, 21.03.2025
ЦБ назвал условия для возвращения инфляции к цели в 2026 году
Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции в России к цели в 2026 году, говорится в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:39:00+03:00
2025-03-21T13:39:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции в России к цели в 2026 году, говорится в заявлении ЦБ РФ. "По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - сказано в сообщении ЦБ.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ назвал условия для возвращения инфляции к цели в 2026 году

ЦБ: жесткость ДКУ формирует предпосылки для возврата инфляции к цели в 2026 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции в России к цели в 2026 году, говорится в заявлении ЦБ РФ.
"По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - сказано в сообщении ЦБ.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
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