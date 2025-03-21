https://ria.ru/20250321/tsb-2006450292.html
ЦБ назвал условия для возвращения инфляции к цели в 2026 году
ЦБ назвал условия для возвращения инфляции к цели в 2026 году - РИА Новости, 21.03.2025
ЦБ назвал условия для возвращения инфляции к цели в 2026 году
Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции в России к цели в 2026 году, говорится в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:39:00+03:00
2025-03-21T13:39:00+03:00
2025-03-21T13:39:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_0:135:2661:1632_1920x0_80_0_0_48d61183bb36098ec620291c62a80c33.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции в России к цели в 2026 году, говорится в заявлении ЦБ РФ. "По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - сказано в сообщении ЦБ.
https://ria.ru/20250321/tsb-2006447939.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_b44eda0d668891ebe7e679ed254f7f79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ назвал условия для возвращения инфляции к цели в 2026 году
ЦБ: жесткость ДКУ формирует предпосылки для возврата инфляции к цели в 2026 году