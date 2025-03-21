ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых — третий раз подряд, следует из заявления регулятора.
"Совет директоров Банка России 21 марта 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых", — сказано в сегодняшнем заявлении.
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Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
В феврале ЦБ ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам и указав, что будет оценивать целесообразность повышения показателя на ближайшем заседании, то есть 21 марта. Регулятор также уточнил факторы, на которые будет опираться при решении: в декабрьском заявлении это была "динамика кредитования и инфляции", а в февральском — "скорость и устойчивость снижения инфляции".
Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых. Они аргументировали это тем, что регулятор продолжит накапливать данные по экономике, так как статистика декабря и января "зашумлена" бюджетными расходами. Мнения экспертов о том, когда начнется цикл снижения ключевой ставки, разделились: большинство уверены, что снижение начнется уже в июне, другие считают, что это произойдет не раньше конца лета — начала осени.