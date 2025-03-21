https://ria.ru/20250321/tatarstan-2006411224.html
Татарстан заинтересован в расширении поставок во Вьетнам нефтехимии
Татарстан заинтересован в расширении поставок во Вьетнам нефтехимии - РИА Новости, 21.03.2025
Татарстан заинтересован в расширении поставок во Вьетнам нефтехимии
Татарстан заинтересован в расширении поставок во Вьетнам продукции нефтехимии и машиностроения, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T11:35:00+03:00
2025-03-21T11:35:00+03:00
2025-03-21T11:35:00+03:00
республика татарстан
вьетнам
казань
рустам минниханов
брикс
казанский вертолетный завод
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КАЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Татарстан заинтересован в расширении поставок во Вьетнам продукции нефтехимии и машиностроения, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Минниханов в пятницу прибыл во Вьетнам с рабочим визитом. В частности, с его участием уже состоялось заседание круглого стола "Татарстан - Ханой", уточняет пресс-служба главы российского региона. "Мы заинтересованы в расширении экспортных поставок во Вьетнам нефтехимической и машиностроительной продукции, в том числе автомобилей, вертолетов и судов, автомобильных шин и компрессоров, фармацевтики и медицинского оборудования", - сказал Минниханов в ходе заседания. Глава Татарстана отметил, что в составе делегации - руководители министерств и ведомств, предприятий республики. Расширение сотрудничества, по его мнению, будет востребовано обеими сторонами, необходимо активизировать работу как в торгово-экономической сфере, так и в образовании, туризме. "Российско-вьетнамские отношения носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Важной вехой на этом пути стал XVI саммит БРИКС, который состоялся в столице Республики Татарстан городе Казани в октябре прошлого года. Большой честью для нас было принимать на этом представительном международном форуме премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тиня", - добавил Минниханов. Российско-Вьетнамский товарооборот по итогам прошлого года вырос на четверть. Татарстан имеет свою историю взаимоотношений с Вьетнамом: действует соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами, вьетнамский рынок является стратегически важным направлением деятельности для "Камаза", налажено сотрудничество по линии Казанского вертолетного заводы, в части нефтехимии. Вьетнам сегодня - одна из быстрорастущих экономик Юго-Восточной Азии. Быстрыми темпами развивается ИТ-сектор, производство микроэлектроники, страна располагает большими запасами редкоземельных элементов. Минниханов уточнил, что по итогам круглого стола "Татарстан - Ханой" для расширения сотрудничества принято решение создать рабочие группы, обмениваться делегациями.
https://ria.ru/20241020/sotrudnichestvo-1978982629.html
https://ria.ru/20241115/minnikhanov-1984080482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, казань, рустам минниханов, брикс, казанский вертолетный завод
Республика Татарстан, Вьетнам, Казань, Рустам Минниханов, БРИКС, Казанский вертолетный завод
Татарстан заинтересован в расширении поставок во Вьетнам нефтехимии
Татарстан заинтересован в экспорте нефтехимии и машиностроения во Вьетнам
КАЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Татарстан заинтересован в расширении поставок во Вьетнам продукции нефтехимии и машиностроения, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Минниханов
в пятницу прибыл во Вьетнам
с рабочим визитом. В частности, с его участием уже состоялось заседание круглого стола "Татарстан - Ханой", уточняет пресс-служба главы российского региона.
"Мы заинтересованы в расширении экспортных поставок во Вьетнам нефтехимической и машиностроительной продукции, в том числе автомобилей, вертолетов и судов, автомобильных шин и компрессоров, фармацевтики и медицинского оборудования", - сказал Минниханов в ходе заседания.
Глава Татарстана отметил, что в составе делегации - руководители министерств и ведомств, предприятий республики. Расширение сотрудничества, по его мнению, будет востребовано обеими сторонами, необходимо активизировать работу как в торгово-экономической сфере, так и в образовании, туризме.
"Российско-вьетнамские отношения носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Важной вехой на этом пути стал XVI саммит БРИКС
, который состоялся в столице Республики Татарстан
городе Казани
в октябре прошлого года. Большой честью для нас было принимать на этом представительном международном форуме премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тиня", - добавил Минниханов.
Российско-Вьетнамский товарооборот по итогам прошлого года вырос на четверть. Татарстан имеет свою историю взаимоотношений с Вьетнамом: действует соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами, вьетнамский рынок является стратегически важным направлением деятельности для "Камаза", налажено сотрудничество по линии Казанского вертолетного заводы
, в части нефтехимии. Вьетнам сегодня - одна из быстрорастущих экономик Юго-Восточной Азии
. Быстрыми темпами развивается ИТ-сектор, производство микроэлектроники, страна располагает большими запасами редкоземельных элементов.
Минниханов уточнил, что по итогам круглого стола "Татарстан - Ханой" для расширения сотрудничества принято решение создать рабочие группы, обмениваться делегациями.