Рейтинг@Mail.ru
Танкеры, затонувшие в Керченском проливе, утилизируют в четыре этапа - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 21.03.2025 (обновлено: 13:58 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/tankery-2006450674.html
Танкеры, затонувшие в Керченском проливе, утилизируют в четыре этапа
Танкеры, затонувшие в Керченском проливе, утилизируют в четыре этапа - РИА Новости, 21.03.2025
Танкеры, затонувшие в Керченском проливе, утилизируют в четыре этапа
Затонувшие в Керченском проливе во время шторма фрагменты танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" утилизируют в четыре этапа, суда планируется полностью... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:40:00+03:00
2025-03-21T13:58:00+03:00
керченский пролив
россия
краснодарский край
российская академия наук
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997565910_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_37186cd30f85a2d9cce9642069ac0e6b.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Затонувшие в Керченском проливе во время шторма фрагменты танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" утилизируют в четыре этапа, суда планируется полностью удалить в 2026 году, сообщил Минтранс РФ. Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение во время шторма в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. "Затонувшие фрагменты танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" утилизируют в четыре этапа. Проект удаления судов, потерпевших крушение в Керченском проливе, разработан при участии Минтранса России, подведомственных организаций, а также Российской академии наук и других образовательных и научных структур", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Отмечается, что приоритетом при выборе проекта стала экологическая безопасность: в ходе работ должны быть исключены возможности утечки груза и недопущение его разлива в акваторию Черного моря. Так, на первом этапе с фрагментов танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем специалисты приступят ко второму этапу - временной локализации фрагментов танкеров на дне Керченского пролива. Для этого их оградят защитными коффердамами на глубине до 20 метров. Всего таких конструкций будет три - по одной на фрагмент. Каждая весит более 1,5 тысячи тонн. Блоки для коффердамов изготовят на заводе, а затем перевезут к доку, где соберут в единую конструкцию и спустят на воду. Коффердамы отбуксируют к затонувшим частям танкеров и погрузят на глубину. На дне каждый купол надежно зафиксируют при помощи свай, вбитых по периметру. Это исключит возможность его смещения. "На третьем этапе операции специалисты проведут полную откачку мазута из фрагментов под куполами - различные варианты этого процесса сейчас обсуждаются экспертным сообществом. После того, как мазут откачают, начнется четвертый этап операции - подъем фрагментов танкеров и самих коффердамов. Полностью танкеры планируется удалить в 2026 году", - сообщает министерство.
https://ria.ru/20250321/mazut-2006406171.html
https://ria.ru/20250310/moskva-2004142357.html
https://ria.ru/20250213/tanker-1999108909.html
керченский пролив
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997565910_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d26df456accbeb490ef2c9f8dfb9f52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
керченский пролив, россия, краснодарский край, российская академия наук, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Керченский пролив, Россия, Краснодарский край, Российская академия наук, Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Танкеры, затонувшие в Керченском проливе, утилизируют в четыре этапа

Танкеры, затонувшие в Керченском проливе, полностью уберут в 2026 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДемонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарской крае - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Демонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Затонувшие в Керченском проливе во время шторма фрагменты танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" утилизируют в четыре этапа, суда планируется полностью удалить в 2026 году, сообщил Минтранс РФ.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение во время шторма в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В МЧС рассказали о работе водолазов по ликвидации разлива мазута
11:24
"Затонувшие фрагменты танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" утилизируют в четыре этапа. Проект удаления судов, потерпевших крушение в Керченском проливе, разработан при участии Минтранса России, подведомственных организаций, а также Российской академии наук и других образовательных и научных структур", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Отмечается, что приоритетом при выборе проекта стала экологическая безопасность: в ходе работ должны быть исключены возможности утечки груза и недопущение его разлива в акваторию Черного моря. Так, на первом этапе с фрагментов танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность.
Танкер с мазутом Волгонефть-212, тонущий в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Рассмотрение иска к владельцу "Волгонефти-212" не стали переносить в Москву
10 марта, 16:48
Затем специалисты приступят ко второму этапу - временной локализации фрагментов танкеров на дне Керченского пролива. Для этого их оградят защитными коффердамами на глубине до 20 метров. Всего таких конструкций будет три - по одной на фрагмент. Каждая весит более 1,5 тысячи тонн.
Блоки для коффердамов изготовят на заводе, а затем перевезут к доку, где соберут в единую конструкцию и спустят на воду. Коффердамы отбуксируют к затонувшим частям танкеров и погрузят на глубину. На дне каждый купол надежно зафиксируют при помощи свай, вбитых по периметру. Это исключит возможность его смещения.
"На третьем этапе операции специалисты проведут полную откачку мазута из фрагментов под куполами - различные варианты этого процесса сейчас обсуждаются экспертным сообществом. После того, как мазут откачают, начнется четвертый этап операции - подъем фрагментов танкеров и самих коффердамов. Полностью танкеры планируется удалить в 2026 году", - сообщает министерство.
Танкер Волгонефть-239, стоящий на мели у мыса Панагия - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали
13 февраля, 14:18
 
Керченский проливРоссияКраснодарский крайРоссийская академия наукПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала