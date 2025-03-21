https://ria.ru/20250321/tankery-2006450674.html

Танкеры, затонувшие в Керченском проливе, утилизируют в четыре этапа

Танкеры, затонувшие в Керченском проливе, утилизируют в четыре этапа - РИА Новости, 21.03.2025

Танкеры, затонувшие в Керченском проливе, утилизируют в четыре этапа

Затонувшие в Керченском проливе во время шторма фрагменты танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" утилизируют в четыре этапа, суда планируется полностью... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:40:00+03:00

2025-03-21T13:40:00+03:00

2025-03-21T13:58:00+03:00

керченский пролив

россия

краснодарский край

российская академия наук

происшествия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Затонувшие в Керченском проливе во время шторма фрагменты танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" утилизируют в четыре этапа, суда планируется полностью удалить в 2026 году, сообщил Минтранс РФ. Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение во время шторма в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. "Затонувшие фрагменты танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" утилизируют в четыре этапа. Проект удаления судов, потерпевших крушение в Керченском проливе, разработан при участии Минтранса России, подведомственных организаций, а также Российской академии наук и других образовательных и научных структур", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Отмечается, что приоритетом при выборе проекта стала экологическая безопасность: в ходе работ должны быть исключены возможности утечки груза и недопущение его разлива в акваторию Черного моря. Так, на первом этапе с фрагментов танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем специалисты приступят ко второму этапу - временной локализации фрагментов танкеров на дне Керченского пролива. Для этого их оградят защитными коффердамами на глубине до 20 метров. Всего таких конструкций будет три - по одной на фрагмент. Каждая весит более 1,5 тысячи тонн. Блоки для коффердамов изготовят на заводе, а затем перевезут к доку, где соберут в единую конструкцию и спустят на воду. Коффердамы отбуксируют к затонувшим частям танкеров и погрузят на глубину. На дне каждый купол надежно зафиксируют при помощи свай, вбитых по периметру. Это исключит возможность его смещения. "На третьем этапе операции специалисты проведут полную откачку мазута из фрагментов под куполами - различные варианты этого процесса сейчас обсуждаются экспертным сообществом. После того, как мазут откачают, начнется четвертый этап операции - подъем фрагментов танкеров и самих коффердамов. Полностью танкеры планируется удалить в 2026 году", - сообщает министерство.

https://ria.ru/20250321/mazut-2006406171.html

https://ria.ru/20250310/moskva-2004142357.html

https://ria.ru/20250213/tanker-1999108909.html

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краснодарский край

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Варвара Скокшина

керченский пролив, россия, краснодарский край, российская академия наук, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе