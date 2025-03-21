https://ria.ru/20250321/svo-2006366637.html

ВС России выбили ВСУ из опорника под Кременной, заявил Марочко

ВС России выбили ВСУ из опорника под Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 21.03.2025

ВС России выбили ВСУ из опорника под Кременной, заявил Марочко

ВС РФ выбили ВСУ из занимаемого ими около года "опорника" юго-западнее Кременной в ЛНР и обнаружили в окрестностях несколько братских могил, сообщил РИА Новости РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T08:13:00+03:00

2025-03-21T08:13:00+03:00

2025-03-21T08:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

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андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 21 мар – РИА Новости. ВС РФ выбили ВСУ из занимаемого ими около года "опорника" юго-западнее Кременной в ЛНР и обнаружили в окрестностях несколько братских могил, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий в серебрянском лесу юго-западнее Кременной ВС РФ захвачен опорный пункт вооруженных формирований Украины, который противник удерживал около года", - сообщил Марочко агентству. С его слов, на данный момент российские войска закрепились на новых рубежах и занимаются зачисткой окрестностей. "При разведке местности выявлено три стихийных захоронения с боевиками, которые не были даже засыпаны землей. В качестве братских могил использовались воронки от артиллерийских снарядов", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006103370.html

кременная

луганская народная республика

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кременная, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины