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ВС России выбили ВСУ из опорника под Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 21.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:13 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/svo-2006366637.html
ВС России выбили ВСУ из опорника под Кременной, заявил Марочко
ВС России выбили ВСУ из опорника под Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 21.03.2025
ВС России выбили ВСУ из опорника под Кременной, заявил Марочко
ВС РФ выбили ВСУ из занимаемого ими около года "опорника" юго-западнее Кременной в ЛНР и обнаружили в окрестностях несколько братских могил, сообщил РИА Новости РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T08:13:00+03:00
2025-03-21T08:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 21 мар – РИА Новости. ВС РФ выбили ВСУ из занимаемого ими около года "опорника" юго-западнее Кременной в ЛНР и обнаружили в окрестностях несколько братских могил, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий в серебрянском лесу юго-западнее Кременной ВС РФ захвачен опорный пункт вооруженных формирований Украины, который противник удерживал около года", - сообщил Марочко агентству. С его слов, на данный момент российские войска закрепились на новых рубежах и занимаются зачисткой окрестностей. "При разведке местности выявлено три стихийных захоронения с боевиками, которые не были даже засыпаны землей. В качестве братских могил использовались воронки от артиллерийских снарядов", - отметил эксперт.
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кременная, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России выбили ВСУ из опорника под Кременной, заявил Марочко

Марочко: ВС РФ выбили ВСУ из опорника под Кременной и обнаружили братские могилы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 21 мар – РИА Новости. ВС РФ выбили ВСУ из занимаемого ими около года "опорника" юго-западнее Кременной в ЛНР и обнаружили в окрестностях несколько братских могил, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий в серебрянском лесу юго-западнее Кременной ВС РФ захвачен опорный пункт вооруженных формирований Украины, который противник удерживал около года", - сообщил Марочко агентству.
С его слов, на данный момент российские войска закрепились на новых рубежах и занимаются зачисткой окрестностей.
"При разведке местности выявлено три стихийных захоронения с боевиками, которые не были даже засыпаны землей. В качестве братских могил использовались воронки от артиллерийских снарядов", - отметил эксперт.
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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