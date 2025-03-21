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В Стамбуле и Анкаре произошли стычки протестующих с полицией - РИА Новости, 21.03.2025
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22:51 21.03.2025 (обновлено: 23:01 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/stychki-2006601743.html
В Стамбуле и Анкаре произошли стычки протестующих с полицией
В Стамбуле и Анкаре произошли стычки протестующих с полицией - РИА Новости, 21.03.2025
В Стамбуле и Анкаре произошли стычки протестующих с полицией
В Стамбуле и Анкаре участники акций протеста в поддержку политика Экрема Имамоглу вступили в стычки с полицейскими, рассказали очевидцы. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T22:51:00+03:00
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АНКАРА, 21 мар — РИА Новости. В Стамбуле и Анкаре участники акций протеста в поддержку политика Экрема Имамоглу вступили в стычки с полицейскими, рассказали очевидцы.По их словам, правоохранители применяли перцовые баллончики. При этом лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, выступая на митинге, призывал полицейских не делать этого.В Анкаре, как передает корреспондент РИА Новости, молодые активисты, в основном студенты столичных вузов, ломали железные баррикады. По словам Озеля, сегодняшний митинг в Стамбуле собрал 300 тысяч человек. Пока нет официальных данных о пострадавших как со стороны протестующих, так и полицейских. Акции планируются продолжить и в субботу. Накануне демонстрации в поддержку Имамоглу прошли в Анкаре и Стамбуле. Некоторые СМИ утверждали, что полицейские применили резиновые пули, администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана это опровергла. По данным МВД, во время акций пострадали 16 полицейских.Дело мэра СтамбулаМэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от СНР и считается главным противником Эрдогана.Действующий президент, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
https://ria.ru/20250321/mer-2006580085.html
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в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), озгюр озель
В мире, Стамбул, Турция, Анкара (провинция), Озгюр Озель
В Стамбуле и Анкаре произошли стычки протестующих с полицией

Cтычки полиции с протестующими произошли в Турции на акциях в поддержку Имамоглу

© AP Photo / Emrah GurelПротестующие в Стамбуле
Протестующие в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Протестующие в Стамбуле
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АНКАРА, 21 мар — РИА Новости. В Стамбуле и Анкаре участники акций протеста в поддержку политика Экрема Имамоглу вступили в стычки с полицейскими, рассказали очевидцы.
По их словам, правоохранители применяли перцовые баллончики. При этом лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, выступая на митинге, призывал полицейских не делать этого.
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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В Анкаре, как передает корреспондент РИА Новости, молодые активисты, в основном студенты столичных вузов, ломали железные баррикады.
По словам Озеля, сегодняшний митинг в Стамбуле собрал 300 тысяч человек. Пока нет официальных данных о пострадавших как со стороны протестующих, так и полицейских. Акции планируются продолжить и в субботу.
Накануне демонстрации в поддержку Имамоглу прошли в Анкаре и Стамбуле. Некоторые СМИ утверждали, что полицейские применили резиновые пули, администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана это опровергла. По данным МВД, во время акций пострадали 16 полицейских.
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Дело мэра Стамбула

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.
В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.
Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.
При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от СНР и считается главным противником Эрдогана.
Действующий президент, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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В миреСтамбулТурцияАнкара (провинция)Озгюр Озель
 
 
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