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В ЕС договорились ускорить работу по повышению обороноспособности

В ЕС договорились ускорить работу по повышению обороноспособности - РИА Новости, 21.03.2025

В ЕС договорились ускорить работу по повышению обороноспособности

Главы государств и правительств ЕС по итогам саммита в Брюсселе договорились ускорить работу по повышению обороноспособности в ближайшие пять лет, говорится в... РИА Новости, 21.03.2025

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Главы государств и правительств ЕС по итогам саммита в Брюсселе договорились ускорить работу по повышению обороноспособности в ближайшие пять лет, говорится в итоговом документе встречи. "Евросовет призывает ускорить работу по всем направлениям, чтобы значительно повысить обороноспособность Европы в течение следующих пяти лет", - говорится в документе. Евросовет поручил профильным министрам оперативно продолжить работу над недавними предложениями Еврокомиссии по обороне, а также незамедлительно приступить к реализации мер, определенных на саммите 6 марта, и разработать варианты финансирования оборонных расходов. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.

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в мире, брюссель, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, евросовет, еврокомиссия