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Россиянам раскрыли, что будет с рублем после решения по ставке - РИА Новости, 21.03.2025
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03:18 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/stavka-2006341943.html
Россиянам раскрыли, что будет с рублем после решения по ставке
Россиянам раскрыли, что будет с рублем после решения по ставке - РИА Новости, 21.03.2025
Россиянам раскрыли, что будет с рублем после решения по ставке
Решение Центробанка по ключевой ставке не окажет серьезного влияния на курс рубля, но в дело вступят другие факторы, рассказала агентству "Прайм" генеральный... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T03:18:00+03:00
2025-03-21T03:18:00+03:00
экономика
гузель проценко
альфа-форекс
рубль
ключевая ставка
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Решение Центробанка по ключевой ставке не окажет серьезного влияния на курс рубля, но в дело вступят другие факторы, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.Она напомнила, что причиной роста рубля на этой недели стали ожидания развития переговорного процесса и активность экспортеров, которые продавали валютную выручку.&quot;Укрепление рубля произошло не только к американской валюте. С января доллар относительно рубля подешевел на 20%, евро — на 16%, китайский юань — на 19%&quot;, — рассуждает она.Намеченное на пятницу заседание Банка России по ставке вряд ли изменит этот тренд – вероятно, она будет сохранена на уровне 21% из-за увеличивающейся инфляции. Однако есть предпосылки для смягчения монетарной политики уже на следующем заседании. Вкупе с прочими факторами это может замедлить темпы укрепления рубля, заключила Проценко.
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экономика, гузель проценко, альфа-форекс, рубль, ключевая ставка
Экономика, Гузель Проценко, Альфа-Форекс, Рубль, Ключевая ставка
Россиянам раскрыли, что будет с рублем после решения по ставке

Финансист Проценко: решение ЦБ по ключевой ставке не скажется на курсе рубля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Решение Центробанка по ключевой ставке не окажет серьезного влияния на курс рубля, но в дело вступят другие факторы, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.
Она напомнила, что причиной роста рубля на этой недели стали ожидания развития переговорного процесса и активность экспортеров, которые продавали валютную выручку.
«

"Укрепление рубля произошло не только к американской валюте. С января доллар относительно рубля подешевел на 20%, евро — на 16%, китайский юань — на 19%", — рассуждает она.

Намеченное на пятницу заседание Банка России по ставке вряд ли изменит этот тренд – вероятно, она будет сохранена на уровне 21% из-за увеличивающейся инфляции. Однако есть предпосылки для смягчения монетарной политики уже на следующем заседании. Вкупе с прочими факторами это может замедлить темпы укрепления рубля, заключила Проценко.
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ЭкономикаГузель ПроценкоАльфа-ФорексРубльКлючевая ставка
 
 
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