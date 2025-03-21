https://ria.ru/20250321/stavka-2006341943.html

Россиянам раскрыли, что будет с рублем после решения по ставке

Россиянам раскрыли, что будет с рублем после решения по ставке - РИА Новости, 21.03.2025

Россиянам раскрыли, что будет с рублем после решения по ставке

Решение Центробанка по ключевой ставке не окажет серьезного влияния на курс рубля, но в дело вступят другие факторы, рассказала агентству "Прайм" генеральный... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T03:18:00+03:00

2025-03-21T03:18:00+03:00

2025-03-21T03:18:00+03:00

экономика

гузель проценко

альфа-форекс

рубль

ключевая ставка

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Решение Центробанка по ключевой ставке не окажет серьезного влияния на курс рубля, но в дело вступят другие факторы, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.Она напомнила, что причиной роста рубля на этой недели стали ожидания развития переговорного процесса и активность экспортеров, которые продавали валютную выручку."Укрепление рубля произошло не только к американской валюте. С января доллар относительно рубля подешевел на 20%, евро — на 16%, китайский юань — на 19%", — рассуждает она.Намеченное на пятницу заседание Банка России по ставке вряд ли изменит этот тренд – вероятно, она будет сохранена на уровне 21% из-за увеличивающейся инфляции. Однако есть предпосылки для смягчения монетарной политики уже на следующем заседании. Вкупе с прочими факторами это может замедлить темпы укрепления рубля, заключила Проценко.

https://ria.ru/20250317/vklady-2005261555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, гузель проценко, альфа-форекс, рубль, ключевая ставка