https://ria.ru/20250321/stambul-2006535411.html

Эрдоган осудил действия протестующих из-за задержания мэра Стамбула

Эрдоган осудил действия протестующих из-за задержания мэра Стамбула - РИА Новости, 21.03.2025

Эрдоган осудил действия протестующих из-за задержания мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране заявил, что правительство не будет "закрывать глаза" на безответственные призывы "уличного РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:45:00+03:00

2025-03-21T16:45:00+03:00

2025-03-21T16:58:00+03:00

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АНКАРА, 21 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране заявил, что правительство не будет "закрывать глаза" на безответственные призывы "уличного террора".Акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли в четверг в Анкаре и Стамбуле. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции Озгюр Озель на акции в Стамбуле неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих. Во время акции участники несколько раз вызывали скорую помощь. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в свою очередь опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране. Глава турецкого МВД Али Ерликая сообщил, что, по последним данным, в результате акций пострадали 16 полицейских."Следуя за маргинальными группами, нападая на нашу полицию, угрожая нашим судьям и прокурорам, бросая вызов демократии и национальной воле и прибегая к незаконным и недемократическим средствам, мы ничего не добьемся в этой стране. Турция - это не та страна, которую нашли на улице. Турция не будет сдаваться уличному террору",- заявил турецкий лидер, выступая в пятницу.По его словам, правительство не потерпит попыток "терроризировать Турцию"."Я хотел бы заявить, что мы не потерпим никаких попыток терроризировать Турцию и нарушать ее спокойствие, посягать на стабильность нашего народа только для того, чтобы не нарушать его собственные судьбы и интересы. Мы не согласны с нанесением ущерба вечному и непреходящему братству этого народа. Помните, что призыв к выходу на улицы, к чему призвал председатель CHP - это тупик",- заявил турецкий лидер.В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья.Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что эта ситуация никак не связана с Эрдоганом.Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

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в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель, анкара (провинция)