https://ria.ru/20250321/sobjanin-2006453557.html

Собянин поздравил Лаврова с юбилеем

Собянин поздравил Лаврова с юбилеем - РИА Новости, 21.03.2025

Собянин поздравил Лаврова с юбилеем

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с юбилеем, назвав его дипломатом, способным решить самые сложные задачи во благо... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:50:00+03:00

2025-03-21T13:50:00+03:00

2025-03-21T13:50:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с юбилеем, назвав его дипломатом, способным решить самые сложные задачи во благо России. Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет. "Хочу поздравить с днем рождения министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова. Сергей Викторович уверенно представляет интересы России на международной арене. Всегда профессионально и с невероятной выдержкой. Дипломат, способный решить самые сложные задачи во благо нашей страны", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он пожелал Лаврову крепкого здоровья, сил и успехов.

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Варвара Скокшина

россия, москва, сергей лавров, сергей собянин, политика