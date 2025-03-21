https://ria.ru/20250321/shoygu-2006459937.html

Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине

Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине - РИА Новости, 21.03.2025

Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине

Встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном продолжалась больше двух часов, обсуждались вопросы... РИА Новости, 21.03.2025

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ПХЕНЬЯН, 21 мар - РИА Новости. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном продолжалась больше двух часов, обсуждались вопросы безопасности, ситуация на Украине, а также начало диалога Москвы и Вашингтона. "Завершились переговоры, довольно продолжительные - больше двух часов", - сказал Шойгу журналистам. "Мы посмотрели результаты выполнения тех решений, которые были приняты по результатам двух визитов: визита товарища Ким Чен Ына в Россию и визита президента России (Владимира Путина) в Пхеньян", - добавил секретарь Совбеза. Среди других обсужденных вопросов, по его словам, были "общение и начало диалога с Соединенными Штатами, все то, что происходит на Украине", а также "много других вопросов, которые так или иначе касаются вопросов безопасности в разных регионах и на Корейском полуострове в частности".

https://ria.ru/20250321/shojgu-2006371097.html

https://ria.ru/20250320/shojgu-2006249646.html

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