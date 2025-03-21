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Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине - РИА Новости, 21.03.2025
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14:14 21.03.2025 (обновлено: 14:15 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/shoygu-2006459937.html
Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине
Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине - РИА Новости, 21.03.2025
Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине
Встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном продолжалась больше двух часов, обсуждались вопросы... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:14:00+03:00
2025-03-21T14:15:00+03:00
россия
украина
москва
сергей шойгу
ким чен ын
владимир путин
в мире
кндр (северная корея)
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ПХЕНЬЯН, 21 мар - РИА Новости. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном продолжалась больше двух часов, обсуждались вопросы безопасности, ситуация на Украине, а также начало диалога Москвы и Вашингтона. "Завершились переговоры, довольно продолжительные - больше двух часов", - сказал Шойгу журналистам. "Мы посмотрели результаты выполнения тех решений, которые были приняты по результатам двух визитов: визита товарища Ким Чен Ына в Россию и визита президента России (Владимира Путина) в Пхеньян", - добавил секретарь Совбеза. Среди других обсужденных вопросов, по его словам, были "общение и начало диалога с Соединенными Штатами, все то, что происходит на Украине", а также "много других вопросов, которые так или иначе касаются вопросов безопасности в разных регионах и на Корейском полуострове в частности".
https://ria.ru/20250321/shojgu-2006371097.html
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Россия, Украина, Москва, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, Владимир Путин, В мире, КНДР (Северная Корея)
Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине

Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Украине и начало диалога России и США

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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ПХЕНЬЯН, 21 мар - РИА Новости. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном продолжалась больше двух часов, обсуждались вопросы безопасности, ситуация на Украине, а также начало диалога Москвы и Вашингтона.
"Завершились переговоры, довольно продолжительные - больше двух часов", - сказал Шойгу журналистам.
Шойгу на церемонии возложения венка к монументу Освобождение в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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"Мы посмотрели результаты выполнения тех решений, которые были приняты по результатам двух визитов: визита товарища Ким Чен Ына в Россию и визита президента России (Владимира Путина) в Пхеньян", - добавил секретарь Совбеза.
Среди других обсужденных вопросов, по его словам, были "общение и начало диалога с Соединенными Штатами, все то, что происходит на Украине", а также "много других вопросов, которые так или иначе касаются вопросов безопасности в разных регионах и на Корейском полуострове в частности".
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РоссияУкраинаМоскваСергей ШойгуКим Чен ЫнВладимир ПутинВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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