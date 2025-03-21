https://ria.ru/20250321/shojgu-2006586445.html

Шойгу отметил колоссальный объем работы Лаврова на благо России

Шойгу отметил колоссальный объем работы Лаврова на благо России - РИА Новости, 21.03.2025

Шойгу отметил колоссальный объем работы Лаврова на благо России

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в поздравлении с юбилеем министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову отметил колоссальный объем работы, который... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T20:45:00+03:00

2025-03-21T20:45:00+03:00

2025-03-21T20:45:00+03:00

здоровье - общество

россия

сергей лавров

сергей шойгу

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в поздравлении с юбилеем министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову отметил колоссальный объем работы, который глава МИД делает на благо России. Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполнилось 75 лет. "Сегодня ты делаешь такой колоссальный объем работы, который, безусловно, нужен нашей стране, делаешь его прекрасно", - сказал Шойгу, обращаясь к Лаврову в фильме "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному" на телеканале "Звезда". "Главное, что хочется пожелать - это здоровья. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья", - добавил секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, сергей лавров, сергей шойгу