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Шойгу отметил колоссальный объем работы Лаврова на благо России
Шойгу отметил колоссальный объем работы Лаврова на благо России - РИА Новости, 21.03.2025
Шойгу отметил колоссальный объем работы Лаврова на благо России
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в поздравлении с юбилеем министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову отметил колоссальный объем работы, который... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T20:45:00+03:00
2025-03-21T20:45:00+03:00
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сергей лавров
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в поздравлении с юбилеем министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову отметил колоссальный объем работы, который глава МИД делает на благо России. Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполнилось 75 лет. "Сегодня ты делаешь такой колоссальный объем работы, который, безусловно, нужен нашей стране, делаешь его прекрасно", - сказал Шойгу, обращаясь к Лаврову в фильме "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному" на телеканале "Звезда". "Главное, что хочется пожелать - это здоровья. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья", - добавил секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, сергей лавров, сергей шойгу
Здоровье - Общество, Россия, Сергей Лавров, Сергей Шойгу
Шойгу отметил колоссальный объем работы Лаврова на благо России
Шойгу в поздравлении Лаврову отметил колоссальный объем работы на благо России