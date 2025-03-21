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Шойгу отметил колоссальный объем работы Лаврова на благо России - РИА Новости, 21.03.2025
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20:45 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/shojgu-2006586445.html
Шойгу отметил колоссальный объем работы Лаврова на благо России
Шойгу отметил колоссальный объем работы Лаврова на благо России - РИА Новости, 21.03.2025
Шойгу отметил колоссальный объем работы Лаврова на благо России
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в поздравлении с юбилеем министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову отметил колоссальный объем работы, который... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T20:45:00+03:00
2025-03-21T20:45:00+03:00
здоровье - общество
россия
сергей лавров
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в поздравлении с юбилеем министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову отметил колоссальный объем работы, который глава МИД делает на благо России. Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполнилось 75 лет. "Сегодня ты делаешь такой колоссальный объем работы, который, безусловно, нужен нашей стране, делаешь его прекрасно", - сказал Шойгу, обращаясь к Лаврову в фильме "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному" на телеканале "Звезда". "Главное, что хочется пожелать - это здоровья. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья", - добавил секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html
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здоровье - общество, россия, сергей лавров, сергей шойгу
Здоровье - Общество, Россия, Сергей Лавров, Сергей Шойгу
Шойгу отметил колоссальный объем работы Лаврова на благо России

Шойгу в поздравлении Лаврову отметил колоссальный объем работы на благо России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в поздравлении с юбилеем министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову отметил колоссальный объем работы, который глава МИД делает на благо России.
Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполнилось 75 лет.
«
"Сегодня ты делаешь такой колоссальный объем работы, который, безусловно, нужен нашей стране, делаешь его прекрасно", - сказал Шойгу, обращаясь к Лаврову в фильме "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному" на телеканале "Звезда".
"Главное, что хочется пожелать - это здоровья. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья", - добавил секретарь Совбеза.
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