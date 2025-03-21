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Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы, уверен Шойгу - РИА Новости, 21.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:00 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/shojgu-2006511692.html
Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы, уверен Шойгу
Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы, уверен Шойгу - РИА Новости, 21.03.2025
Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы, уверен Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу уверен, что Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:00:00+03:00
2025-03-21T16:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
пхеньян
сергей шойгу
ким чен ын
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПХЕНЬЯН, 21 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу уверен, что Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. "В истекшем году помимо встречи на высшем уровне в Пхеньяне, продолжался регулярный обмен посланиями, а также состоялись десятки визитов на высоком уровне", - сказал Шойгу на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. "Текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане проведения масштабных двусторонних мероприятий и контактов, среди которых - празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае и 80-летия Освобождения Кореи в августе. Уверен, что мы достойно отметим эти события", - подчеркнул секретарь СБ РФ.
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россия, пхеньян, сергей шойгу, ким чен ын, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Пхеньян, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы, уверен Шойгу

Шойгу: РФ и КНДР достойно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

© ЦТАКСекретарь Совета Безопасности России Сергея Шойгу и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи
Секретарь Совета Безопасности России Сергея Шойгу и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© ЦТАК
Секретарь Совета Безопасности России Сергея Шойгу и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи. Архивное фото
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ПХЕНЬЯН, 21 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу уверен, что Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
«
"В истекшем году помимо встречи на высшем уровне в Пхеньяне, продолжался регулярный обмен посланиями, а также состоялись десятки визитов на высоком уровне", - сказал Шойгу на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.
"Текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане проведения масштабных двусторонних мероприятий и контактов, среди которых - празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае и 80-летия Освобождения Кореи в августе. Уверен, что мы достойно отметим эти события", - подчеркнул секретарь СБ РФ.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияПхеньянСергей ШойгуКим Чен Ын80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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