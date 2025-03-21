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Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы, уверен Шойгу
Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы, уверен Шойгу - РИА Новости, 21.03.2025
Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы, уверен Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу уверен, что Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:00:00+03:00
2025-03-21T16:00:00+03:00
2025-03-21T16:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
пхеньян
сергей шойгу
ким чен ын
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПХЕНЬЯН, 21 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу уверен, что Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. "В истекшем году помимо встречи на высшем уровне в Пхеньяне, продолжался регулярный обмен посланиями, а также состоялись десятки визитов на высоком уровне", - сказал Шойгу на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. "Текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане проведения масштабных двусторонних мероприятий и контактов, среди которых - празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае и 80-летия Освобождения Кореи в августе. Уверен, что мы достойно отметим эти события", - подчеркнул секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20250221/kndr-2000907114.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, сергей шойгу, ким чен ын, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Пхеньян, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы, уверен Шойгу
Шойгу: РФ и КНДР достойно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне