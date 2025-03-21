https://ria.ru/20250321/shojgu-2006511692.html

Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы, уверен Шойгу

Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы, уверен Шойгу - РИА Новости, 21.03.2025

Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы, уверен Шойгу

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу уверен, что Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:00:00+03:00

2025-03-21T16:00:00+03:00

2025-03-21T16:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

пхеньян

сергей шойгу

ким чен ын

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПХЕНЬЯН, 21 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу уверен, что Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. "В истекшем году помимо встречи на высшем уровне в Пхеньяне, продолжался регулярный обмен посланиями, а также состоялись десятки визитов на высоком уровне", - сказал Шойгу на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. "Текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане проведения масштабных двусторонних мероприятий и контактов, среди которых - празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае и 80-летия Освобождения Кореи в августе. Уверен, что мы достойно отметим эти события", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

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россия

пхеньян

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Наталья Макарова

россия, пхеньян, сергей шойгу, ким чен ын, 80-летие победы в великой отечественной войне