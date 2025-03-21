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Шойгу отметил важность переговоров с Ким Чен Ыном

Шойгу отметил важность переговоров с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 21.03.2025

Шойгу отметил важность переговоров с Ким Чен Ыном

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал свою сегодняшнюю встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном важной и полезной. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T14:41:00+03:00

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ПХЕНЬЯН, 21 мар – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал свою сегодняшнюю встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном важной и полезной. "Я считаю, что мы провели достаточно полезные, важные и нужные в нашей сегодняшней динамично развивающейся обстановке переговоры", - сказал Шойгу журналистам. Секретарь СБ поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство. На встрече с Ким Чен Ыном Шойгу выразил признательность "за возможность вновь встретиться, за традиционно радушный прием, оказанный российской делегации в Пхеньяне".

https://ria.ru/20250317/ministr-2005540303.html

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