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Шойгу отметил важность переговоров с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 21.03.2025
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14:41 21.03.2025 (обновлено: 14:42 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/shojgu-2006470925.html
Шойгу отметил важность переговоров с Ким Чен Ыном
Шойгу отметил важность переговоров с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 21.03.2025
Шойгу отметил важность переговоров с Ким Чен Ыном
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал свою сегодняшнюю встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном важной и полезной. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T14:41:00+03:00
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россия
сергей шойгу
ким чен ын
в мире
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ПХЕНЬЯН, 21 мар – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал свою сегодняшнюю встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном важной и полезной. "Я считаю, что мы провели достаточно полезные, важные и нужные в нашей сегодняшней динамично развивающейся обстановке переговоры", - сказал Шойгу журналистам. Секретарь СБ поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство. На встрече с Ким Чен Ыном Шойгу выразил признательность "за возможность вновь встретиться, за традиционно радушный прием, оказанный российской делегации в Пхеньяне".
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россия, сергей шойгу, ким чен ын, в мире
Россия, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, В мире
Шойгу отметил важность переговоров с Ким Чен Ыном

Шойгу назвал переговоры с Ким Чен Ыном важными и полезными

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Шойгу . Архивное фото
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ПХЕНЬЯН, 21 мар – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал свою сегодняшнюю встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном важной и полезной.
"Я считаю, что мы провели достаточно полезные, важные и нужные в нашей сегодняшней динамично развивающейся обстановке переговоры", - сказал Шойгу журналистам.
Секретарь СБ поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство.
На встрече с Ким Чен Ыном Шойгу выразил признательность "за возможность вновь встретиться, за традиционно радушный прием, оказанный российской делегации в Пхеньяне".
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Правительственная делегация КНДР посетит Москву
17 марта, 17:12
 
РоссияСергей ШойгуКим Чен ЫнВ мире
 
 
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