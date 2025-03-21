Шойгу возложил венок к монументу "Освобождение" в Пхеньяне
Шойгу начал визит в КНДР с возложения венка к монументу "Освобождение"
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ПХЕНЬЯН, 21 мар - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, прибывший в пятницу в Пхеньян, начал визит с возложения венка к монументу "Освобождение".
Памятник установлен на сопке в центре Пхеньяна в память о советских солдатах, погибших в боях за освобождение Кореи от японской оккупации в 1945 году.
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Шойгу расправил ленты на венке в цветах российского триколора, который установили к основанию 30-метровой гранитной стены с красной звездой на вершине. Участники церемонии, среди которых были посол России в КНДР Александр Мацегора, замминистра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю, склонили головы и почтили минутой молчания память павших воинов. Оркестр исполнил гимны России и КНДР.
Монумент Освобождения был воздвигнут в столице КНДР 15 августа 1946 года в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 году. Обелиск расположен на одной из самых высоких сопок в центре Пхеньяна - горе Моранбон, с которой открывается панорамный вид на весь город.
Дату Победы 9 мая символизируют 509 камней, а их общий вес в 815 тонн знаменует день освобождения Кореи от японской оккупации 15 августа. Считается, что памятник был создан по чертежу, который лично разработал основатель народной республики Ким Ир Сен (1912-1994).
У подножия стелы в граните высечены две надписи на русском и корейском языках. На фронтальной части памятника написано: "Великий советский народ разгромил японских империалистов и освободил корейский народ. Кровью, пролитой советскими воинами при освобождении Кореи, еще больше укрепились узы дружбы между корейским и советским народами. В знак всенародной благодарности воздвигнут этот памятник. 15 августа 1945 года".
Надпись на обратной стороне мемориала гласит: "Вечная слава великой советской армии, освободившей корейский народ от ига японских империалистов и открывшей ему путь к свободе и независимости! 15 августа 1945 года".
Памятники советским воинам в КНДР установлены также в городах Чондин, Хэджу, Нампхо, Тонним, Синыйджу, Вонсан, Хамхын и Расон. В боях за освобождение Кореи в 1945 году погибли и умерли от ран более 4,7 тысячи советских военнослужащих. Ни один визит российской делегации в Пхеньян не обходится без церемонии возложения венков и букетов цветов к монументу "Освобождение" в память о павших советских воинах.
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