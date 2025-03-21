https://ria.ru/20250321/putin-2006546659.html

Путин поздравил руководство и народ Катара со священным месяцем Рамадан

Путин поздравил руководство и народ Катара со священным месяцем Рамадан - РИА Новости, 21.03.2025

Путин поздравил руководство и народ Катара со священным месяцем Рамадан

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T17:25:00+03:00

2025-03-21T17:25:00+03:00

2025-03-21T17:26:00+03:00

катар

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250321/uraza-bayram-1866604876.html

катар

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

катар, россия, владимир путин