https://ria.ru/20250321/putin-2006546659.html
Путин поздравил руководство и народ Катара со священным месяцем Рамадан
Путин поздравил руководство и народ Катара со священным месяцем Рамадан - РИА Новости, 21.03.2025
Путин поздравил руководство и народ Катара со священным месяцем Рамадан
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:25:00+03:00
2025-03-21T17:25:00+03:00
2025-03-21T17:26:00+03:00
катар
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250321/uraza-bayram-1866604876.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, россия, владимир путин
Катар, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил руководство и народ Катара со священным месяцем Рамадан
Путин поздравил руководство Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан