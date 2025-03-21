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Путин поздравил руководство и народ Катара со священным месяцем Рамадан - РИА Новости, 21.03.2025
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17:25 21.03.2025 (обновлено: 17:26 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/putin-2006546659.html
Путин поздравил руководство и народ Катара со священным месяцем Рамадан
Путин поздравил руководство и народ Катара со священным месяцем Рамадан - РИА Новости, 21.03.2025
Путин поздравил руководство и народ Катара со священным месяцем Рамадан
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T17:25:00+03:00
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катар
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан", - говорится в сообщении.
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катар, россия, владимир путин
Катар, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил руководство и народ Катара со священным месяцем Рамадан

Путин поздравил руководство Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Владимир Путин поздравил руководство и народ Катара со священным для мусульман месяцем Рамадан", - говорится в сообщении.
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