https://ria.ru/20250321/protesty-2006425299.html

Оппозиция в Турции продолжит акции в поддержку Имамоглу

Оппозиция в Турции продолжит акции в поддержку Имамоглу - РИА Новости, 21.03.2025

Оппозиция в Турции продолжит акции в поддержку Имамоглу

Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции Озгюр Озель анонсировал продолжение акций в поддержку задержанного мэра Стамбула... РИА Новости, 21.03.2025

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АНКАРА, 21 мар – РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции Озгюр Озель анонсировал продолжение акций в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в пятницу, трансляция его выступления из мегаполиса ведется в прямом эфире на оппозиционных телеканалах.Акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли в четверг в Анкаре и Стамбуле. Озель на акции в Стамбуле неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих. Во время акции участники несколько раз просили вызвать скорую помощь. Администрация президента Турции в свою очередь опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране. Глава МВД Турции сообщил, что по последним данным в результате акций пострадали 16 полицейских."Призываю всех на улицы после ифтара (вечерний прием пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан). Мы будем требовать свои права. Нападать на полицейских – не наше дело. Не причиняйте вреда полицейским", - сказал Озель в ходе своего выступления.В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства страны нет времени на оппозицию, оно занято решением проблем страны.Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула еще в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

https://ria.ru/20250321/mvd-2006424614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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