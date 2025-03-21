https://ria.ru/20250321/protesty-2006425299.html
Оппозиция в Турции продолжит акции в поддержку Имамоглу
Оппозиция в Турции продолжит акции в поддержку Имамоглу - РИА Новости, 21.03.2025
Оппозиция в Турции продолжит акции в поддержку Имамоглу
Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции Озгюр Озель анонсировал продолжение акций в поддержку задержанного мэра Стамбула... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T12:10:00+03:00
2025-03-21T12:10:00+03:00
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АНКАРА, 21 мар – РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции Озгюр Озель анонсировал продолжение акций в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в пятницу, трансляция его выступления из мегаполиса ведется в прямом эфире на оппозиционных телеканалах.Акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли в четверг в Анкаре и Стамбуле. Озель на акции в Стамбуле неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих. Во время акции участники несколько раз просили вызвать скорую помощь. Администрация президента Турции в свою очередь опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране. Глава МВД Турции сообщил, что по последним данным в результате акций пострадали 16 полицейских."Призываю всех на улицы после ифтара (вечерний прием пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан). Мы будем требовать свои права. Нападать на полицейских – не наше дело. Не причиняйте вреда полицейским", - сказал Озель в ходе своего выступления.В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства страны нет времени на оппозицию, оно занято решением проблем страны.Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула еще в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
https://ria.ru/20250321/mvd-2006424614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул
Оппозиция в Турции продолжит акции в поддержку Имамоглу
Турецкая оппозиция анонсировала продолжение акций в поддержку Имамоглу
АНКАРА, 21 мар – РИА Новости. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции Озгюр Озель анонсировал продолжение акций в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в пятницу, трансляция его выступления из мегаполиса ведется в прямом эфире на оппозиционных телеканалах.
Акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула
Экрема Имамоглу прошли в четверг в Анкаре
и Стамбуле. Озель на акции в Стамбуле неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих. Во время акции участники несколько раз просили вызвать скорую помощь. Администрация президента Турции
в свою очередь опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране. Глава МВД Турции сообщил, что по последним данным в результате акций пострадали 16 полицейских.
"Призываю всех на улицы после ифтара (вечерний прием пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан). Мы будем требовать свои права. Нападать на полицейских – не наше дело. Не причиняйте вреда полицейским", - сказал Озель
в ходе своего выступления.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства страны нет времени на оппозицию, оно занято решением проблем страны.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула еще в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.