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Яковенко назвал Лаврова мастером дипломатии - РИА Новости, 21.03.2025
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10:05 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/posol-2006388479.html
Яковенко назвал Лаврова мастером дипломатии
Яковенко назвал Лаврова мастером дипломатии - РИА Новости, 21.03.2025
Яковенко назвал Лаврова мастером дипломатии
Глава МИД России Сергей Лаврова - признанный мастер многосторонней дипломатии, знающий досконально все обсуждаемые вопросы и их предысторию, рассказал РИА... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T10:05:00+03:00
2025-03-21T10:05:00+03:00
россия
нью-йорк (город)
восток
александр яковенко
сергей лавров
евгений примаков
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нато
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лаврова - признанный мастер многосторонней дипломатии, знающий досконально все обсуждаемые вопросы и их предысторию, рассказал РИА Новости в День рождения министра замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Сергей Лавров является общепризнанным мэтром мировой дипломатии, причем профессиональным дипломатом - в отличие от многих своих зарубежных коллег, пришедших в дипломатию из других сфер", - указал он. Яковенко отметил, что, "находясь во главе российской внешнеполитической службы уже 21 год, он по праву является старшиной международного дипломатического корпуса". "Многие не скрывают своего восхищения им, его умением жестко отстаивать интересы России и в то же время не портить личных отношений с коллегами", - поделился он. По словам Яковенко, "кто-то побаивается иметь с ним дело, зная, что "мимо него не проскочишь" - настолько досконально он знает все обсуждаемые вопросы и их предысторию, аргументированно отстаивает соответствующие российские нарративы". Яковенко обратил внимание на то, что "Сергей Лавров - мастер многосторонней дипломатии, наиболее востребованной в наше время". "Эти навыки он отточил, находясь в течение 10 лет на посту российского постпреда при ООН в Нью-Йорке, в том числе представляя страну в Совете Безопасности. Причем эти годы выпали на сложный период во внешней политике России, когда нам пришлось иметь дело с решением Запада о расширении НАТО на Восток (1994 год) вопреки данным советскому руководству заверениям", - указал он. По его словам, "тогда потребовалось много выдержки с нашей стороны, чтобы управлять процессом, который в конечном счете привел к нынешней конфронтации вокруг Украины". "В то время Россия только приходила в себя после внутренних потрясений, и у страны были ограниченные возможности защищать свои интересы в отношениях с западными странами. Поэтому многое зависело от умелой дипломатии, и она оказалась на высоте поставленных политическим руководством задач", - пояснил Яковенко. Он уверен, что "российская дипломатия внесла свой немалый вклад в комплексный подъем страны, в укрепление ее международных позиций как одной из ведущих глобальных держав". По словам Яковенко, "Сергей Лавров внес неоценимый вклад в разработку внешнеполитической стратегии России, в том числе в контексте спровоцированного Западом украинского кризиса, в разработку теоретических основ современных международных отношений". "Так, при нем развивалась и дорабатывалась принципиальная идея Евгения Примакова о многополярном миропорядке, которая служила важной точкой опоры в отстаивании нашей внешнеполитической самостоятельности и суверенитета, особенно в трудные 90-е годы и начало нулевых, до знаменитой Мюнхенской речи президента Владимира Путина в феврале 2007 года, когда развеялись последние иллюзии в отношении реальных целей политики коллективного Запада в отношении России", - сказал он. "В целом ряде редакций Концепции внешней политики России, проекты которых представлялись МИДом на утверждение президента, идея многополярности дорабатывалась с учетом эволюции международной ситуации. В их числе тезисы о сетевой дипломатии и открытости российской внешней политики, о регионализации глобальной политики", - пояснил он. Яковенко отметил, что, "наконец, сделан принципиальный вывод о межцивилизационной основе многополярности, позиционировании России на стороне Мирового большинства/Глобального Юга в борьбе за справедливое и демократичное мироустройство на твердом фундаменте международного права и его универсальных инструментов". "В этом плане крайне своевременным и перспективным было создание трансконтинентального объединения БРИКС+ с участием ведущих незападных стран и влиятельных региональных игроков", - уверен он. "В итоге российская дипломатия, в том числе в порядке восстановления исторической преемственности в своем развитии, превратилась в мощный и действенный ресурс обеспечения широкого спектра национальных интересов в полном соответствии с требованиями времени", - заключил Яковенко.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006001844.html
https://ria.ru/20250321/ekspert-2006378512.html
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россия, нью-йорк (город), восток, александр яковенко, сергей лавров, евгений примаков, оон, нато, брикс, политика
Россия, Нью-Йорк (город), Восток, Александр Яковенко, Сергей Лавров, Евгений Примаков, ООН, НАТО, БРИКС, Политика
Яковенко назвал Лаврова мастером дипломатии

Посол Яковенко назвал Лаврова мастером многосторонней дипломатии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лаврова - признанный мастер многосторонней дипломатии, знающий досконально все обсуждаемые вопросы и их предысторию, рассказал РИА Новости в День рождения министра замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Сергей Лавров является общепризнанным мэтром мировой дипломатии, причем профессиональным дипломатом - в отличие от многих своих зарубежных коллег, пришедших в дипломатию из других сфер", - указал он.
Дипломат, поэт и любитель экстрима: Сергею Лаврову — 75
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанк

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии открытия нового здания посольства Швейцарии в Москве

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года.

© РИА Новости / МИД РФ
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1 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

В школе его любимым предметом была физика, он хотел учиться в МФТИ, но уступил уговорам матери и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.

Сергей Лавров во время отдыха

В школе его любимым предметом была физика, он хотел учиться в МФТИ, но уступил уговорам матери и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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2 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

Будущий министр окончил МГИМО МИД СССР в 1972 году.

Сергей Лавров во время отдыха

Будущий министр окончил МГИМО МИД СССР в 1972 году.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

В том же году он начал карьеру молодого дипломата в советском посольстве в Шри-Ланке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по целям развития тысячелетия.

В том же году он начал карьеру молодого дипломата в советском посольстве в Шри-Ланке.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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4 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

За время работы в Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время рыбалки на Камчатке

За время работы в Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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На фото: Сергей Лавров с Джорджем Бушем -- младшим.

В ходе официального визита в США министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с Президентом США Джорджем Бушем

На фото: Сергей Лавров с Джорджем Бушем -- младшим.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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6 из 18
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Пост министра Лавров занимает с 2004 года. Его переназначали на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи

Пост министра Лавров занимает с 2004 года. Его переназначали на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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7 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

На фото: Лавров на охоте в Ханты-Мансийске.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на охоте в Ханты-Мансийске

На фото: Лавров на охоте в Ханты-Мансийске.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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8 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в салоне самолета во время работы с документами

Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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9 из 18
© Getty Images / Carsten Koall

На фото: Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель в канцелярии в Берлине

На фото: Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

© Getty Images / Carsten Koall
10 из 18
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанк

Глава МИД владеет английским, французским и сингальским языками.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время участия в заседании Государственной думы РФ

Глава МИД владеет английским, французским и сингальским языками.

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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11 из 18
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.

Министр иностранных дел Сергей Лавров перед началом российско-киргизских переговоров в расширенном составе с участием делегаций в государственной резиденции киргизского президента под Бишкеком

Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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12 из 18
© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанк

Сергей Викторович — человек разносторонний, увлекается поэзией, написал текст гимна МГИМО.

Сергей Лавров, назначенный на должность министра иностранных дел РФ, провел свою первую пресс-конференцию, на которой заявил, что корректировки стратегических направлений внешней политики России не будет

Сергей Викторович — человек разносторонний, увлекается поэзией, написал текст гимна МГИМО.

© РИА Новости / Александр Поляков
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© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк

Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сплавляется на рафте по водной трассе Регионального Центра гребного слалома в Окуловке Новгородской области

Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг.

© РИА Новости / Константин Чалабов
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14 из 18
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанк

Во многом благодаря ему появилась самостоятельная Федерация гребного слалома, которую Лавров возглавлял в 2007-2009 годах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время гала-ужина в рамках 18-го Восточноазиатского саммита в Джакарте

Во многом благодаря ему появилась самостоятельная Федерация гребного слалома, которую Лавров возглавлял в 2007-2009 годах.

© РИА Новости / МИД РФ
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15 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.

Госсекретарь союзного государства России и Белоруссии Павел Бородин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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16 из 18
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров садится в самолет в аэропорту Сочи

Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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17 из 18
© Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

На фото: Сергей Лавров на отдыхе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на отдыхе

На фото: Сергей Лавров на отдыхе.

© Эдуард Песов
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18 из 18

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
1 из 18

В школе его любимым предметом была физика, он хотел учиться в МФТИ, но уступил уговорам матери и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
2 из 18

Будущий министр окончил МГИМО МИД СССР в 1972 году.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
3 из 18

В том же году он начал карьеру молодого дипломата в советском посольстве в Шри-Ланке.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
4 из 18

За время работы в Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
5 из 18

На фото: Сергей Лавров с Джорджем Бушем -- младшим.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
6 из 18

Пост министра Лавров занимает с 2004 года. Его переназначали на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
7 из 18

На фото: Лавров на охоте в Ханты-Мансийске.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
8 из 18

Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
9 из 18

На фото: Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

© Getty Images / Carsten Koall
10 из 18

Глава МИД владеет английским, французским и сингальским языками.

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
11 из 18

Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
12 из 18

Сергей Викторович — человек разносторонний, увлекается поэзией, написал текст гимна МГИМО.

© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
13 из 18

Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг.

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
14 из 18

Во многом благодаря ему появилась самостоятельная Федерация гребного слалома, которую Лавров возглавлял в 2007-2009 годах.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
15 из 18

Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
16 из 18

Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
17 из 18

На фото: Сергей Лавров на отдыхе.

© Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
18 из 18
Яковенко отметил, что, "находясь во главе российской внешнеполитической службы уже 21 год, он по праву является старшиной международного дипломатического корпуса". "Многие не скрывают своего восхищения им, его умением жестко отстаивать интересы России и в то же время не портить личных отношений с коллегами", - поделился он. По словам Яковенко, "кто-то побаивается иметь с ним дело, зная, что "мимо него не проскочишь" - настолько досконально он знает все обсуждаемые вопросы и их предысторию, аргументированно отстаивает соответствующие российские нарративы".
Яковенко обратил внимание на то, что "Сергей Лавров - мастер многосторонней дипломатии, наиболее востребованной в наше время". "Эти навыки он отточил, находясь в течение 10 лет на посту российского постпреда при ООН в Нью-Йорке, в том числе представляя страну в Совете Безопасности. Причем эти годы выпали на сложный период во внешней политике России, когда нам пришлось иметь дело с решением Запада о расширении НАТО на Восток (1994 год) вопреки данным советскому руководству заверениям", - указал он.
По его словам, "тогда потребовалось много выдержки с нашей стороны, чтобы управлять процессом, который в конечном счете привел к нынешней конфронтации вокруг Украины". "В то время Россия только приходила в себя после внутренних потрясений, и у страны были ограниченные возможности защищать свои интересы в отношениях с западными странами. Поэтому многое зависело от умелой дипломатии, и она оказалась на высоте поставленных политическим руководством задач", - пояснил Яковенко.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Биография Сергея Лаврова
03:03
Он уверен, что "российская дипломатия внесла свой немалый вклад в комплексный подъем страны, в укрепление ее международных позиций как одной из ведущих глобальных держав".
По словам Яковенко, "Сергей Лавров внес неоценимый вклад в разработку внешнеполитической стратегии России, в том числе в контексте спровоцированного Западом украинского кризиса, в разработку теоретических основ современных международных отношений".
"Так, при нем развивалась и дорабатывалась принципиальная идея Евгения Примакова о многополярном миропорядке, которая служила важной точкой опоры в отстаивании нашей внешнеполитической самостоятельности и суверенитета, особенно в трудные 90-е годы и начало нулевых, до знаменитой Мюнхенской речи президента Владимира Путина в феврале 2007 года, когда развеялись последние иллюзии в отношении реальных целей политики коллективного Запада в отношении России", - сказал он.
"В целом ряде редакций Концепции внешней политики России, проекты которых представлялись МИДом на утверждение президента, идея многополярности дорабатывалась с учетом эволюции международной ситуации. В их числе тезисы о сетевой дипломатии и открытости российской внешней политики, о регионализации глобальной политики", - пояснил он.
Яковенко отметил, что, "наконец, сделан принципиальный вывод о межцивилизационной основе многополярности, позиционировании России на стороне Мирового большинства/Глобального Юга в борьбе за справедливое и демократичное мироустройство на твердом фундаменте международного права и его универсальных инструментов". "В этом плане крайне своевременным и перспективным было создание трансконтинентального объединения БРИКС+ с участием ведущих незападных стран и влиятельных региональных игроков", - уверен он.
"В итоге российская дипломатия, в том числе в порядке восстановления исторической преемственности в своем развитии, превратилась в мощный и действенный ресурс обеспечения широкого спектра национальных интересов в полном соответствии с требованиями времени", - заключил Яковенко.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
"Выглядит безупречно". Эксперт оценил стиль Лаврова
09:34
 
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