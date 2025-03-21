https://ria.ru/20250321/posol-2006388479.html

Яковенко назвал Лаврова мастером дипломатии

Яковенко назвал Лаврова мастером дипломатии - РИА Новости, 21.03.2025

Яковенко назвал Лаврова мастером дипломатии

Глава МИД России Сергей Лаврова - признанный мастер многосторонней дипломатии, знающий досконально все обсуждаемые вопросы и их предысторию, рассказал РИА... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T10:05:00+03:00

2025-03-21T10:05:00+03:00

2025-03-21T10:05:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лаврова - признанный мастер многосторонней дипломатии, знающий досконально все обсуждаемые вопросы и их предысторию, рассказал РИА Новости в День рождения министра замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Сергей Лавров является общепризнанным мэтром мировой дипломатии, причем профессиональным дипломатом - в отличие от многих своих зарубежных коллег, пришедших в дипломатию из других сфер", - указал он. Яковенко отметил, что, "находясь во главе российской внешнеполитической службы уже 21 год, он по праву является старшиной международного дипломатического корпуса". "Многие не скрывают своего восхищения им, его умением жестко отстаивать интересы России и в то же время не портить личных отношений с коллегами", - поделился он. По словам Яковенко, "кто-то побаивается иметь с ним дело, зная, что "мимо него не проскочишь" - настолько досконально он знает все обсуждаемые вопросы и их предысторию, аргументированно отстаивает соответствующие российские нарративы". Яковенко обратил внимание на то, что "Сергей Лавров - мастер многосторонней дипломатии, наиболее востребованной в наше время". "Эти навыки он отточил, находясь в течение 10 лет на посту российского постпреда при ООН в Нью-Йорке, в том числе представляя страну в Совете Безопасности. Причем эти годы выпали на сложный период во внешней политике России, когда нам пришлось иметь дело с решением Запада о расширении НАТО на Восток (1994 год) вопреки данным советскому руководству заверениям", - указал он. По его словам, "тогда потребовалось много выдержки с нашей стороны, чтобы управлять процессом, который в конечном счете привел к нынешней конфронтации вокруг Украины". "В то время Россия только приходила в себя после внутренних потрясений, и у страны были ограниченные возможности защищать свои интересы в отношениях с западными странами. Поэтому многое зависело от умелой дипломатии, и она оказалась на высоте поставленных политическим руководством задач", - пояснил Яковенко. Он уверен, что "российская дипломатия внесла свой немалый вклад в комплексный подъем страны, в укрепление ее международных позиций как одной из ведущих глобальных держав". По словам Яковенко, "Сергей Лавров внес неоценимый вклад в разработку внешнеполитической стратегии России, в том числе в контексте спровоцированного Западом украинского кризиса, в разработку теоретических основ современных международных отношений". "Так, при нем развивалась и дорабатывалась принципиальная идея Евгения Примакова о многополярном миропорядке, которая служила важной точкой опоры в отстаивании нашей внешнеполитической самостоятельности и суверенитета, особенно в трудные 90-е годы и начало нулевых, до знаменитой Мюнхенской речи президента Владимира Путина в феврале 2007 года, когда развеялись последние иллюзии в отношении реальных целей политики коллективного Запада в отношении России", - сказал он. "В целом ряде редакций Концепции внешней политики России, проекты которых представлялись МИДом на утверждение президента, идея многополярности дорабатывалась с учетом эволюции международной ситуации. В их числе тезисы о сетевой дипломатии и открытости российской внешней политики, о регионализации глобальной политики", - пояснил он. Яковенко отметил, что, "наконец, сделан принципиальный вывод о межцивилизационной основе многополярности, позиционировании России на стороне Мирового большинства/Глобального Юга в борьбе за справедливое и демократичное мироустройство на твердом фундаменте международного права и его универсальных инструментов". "В этом плане крайне своевременным и перспективным было создание трансконтинентального объединения БРИКС+ с участием ведущих незападных стран и влиятельных региональных игроков", - уверен он. "В итоге российская дипломатия, в том числе в порядке восстановления исторической преемственности в своем развитии, превратилась в мощный и действенный ресурс обеспечения широкого спектра национальных интересов в полном соответствии с требованиями времени", - заключил Яковенко.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006001844.html

https://ria.ru/20250321/ekspert-2006378512.html

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россия, нью-йорк (город), восток, александр яковенко, сергей лавров, евгений примаков, оон, нато, брикс, политика