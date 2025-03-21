https://ria.ru/20250321/podzhog-2006340060.html

Помещение МФЦ в Ленобласти поджег школьник под влиянием мошенников

Помещение МФЦ в Ленобласти поджег школьник под влиянием мошенников - РИА Новости, 21.03.2025

Помещение МФЦ в Ленобласти поджег школьник под влиянием мошенников

Поджигателем помещения многофункционального центра (МФЦ) в городе Сертолово Ленинградской области оказался восьмиклассник, попавший под влияние мошенников,... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T00:12:00+03:00

2025-03-21T00:12:00+03:00

2025-03-21T00:12:00+03:00

происшествия

сертолово

ленинградская область

всеволожский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Поджигателем помещения многофункционального центра (МФЦ) в городе Сертолово Ленинградской области оказался восьмиклассник, попавший под влияние мошенников, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее в областном управлении МЧС РИА Новости сообщали, что подросток, по предварительным данным, разлил горючую жидкость в помещении МФЦ в Сертолово, возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. В оперативных службах агентству сообщали о задержании подозреваемого. Как уточняет ГУМВД, сообщение о возгорании в МФЦ на Любимой улице в городе Сертолово поступило в полицию Всеволожского района около 18.38 мск в четверг. "Поджигатель был задержан на месте происшествия и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 15-летний ученик восьмого класса учебного заведения из Сертолово", – говорится в сообщении. Полицейские установили, что подросток попал под влияние мошенников, которые в период с 13 по 20 марта неоднократно ему звонили и убеждали, что в отношении его родителей "возбуждено уголовное дело за совершение преступления государственной важности". "В результате подростку внушили, что прекратить уголовное дело в отношении родителей можно только, совершив поджог центра госуслуг", – пояснили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250320/podzhog-2006126477.html

https://ria.ru/20250314/krasnodar-2005050282.html

сертолово

ленинградская область

всеволожский район

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происшествия, сертолово, ленинградская область, всеволожский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)