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Помещение МФЦ в Ленобласти поджег школьник под влиянием мошенников - РИА Новости, 21.03.2025
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00:12 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/podzhog-2006340060.html
Помещение МФЦ в Ленобласти поджег школьник под влиянием мошенников
Помещение МФЦ в Ленобласти поджег школьник под влиянием мошенников - РИА Новости, 21.03.2025
Помещение МФЦ в Ленобласти поджег школьник под влиянием мошенников
Поджигателем помещения многофункционального центра (МФЦ) в городе Сертолово Ленинградской области оказался восьмиклассник, попавший под влияние мошенников,... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T00:12:00+03:00
2025-03-21T00:12:00+03:00
происшествия
сертолово
ленинградская область
всеволожский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Поджигателем помещения многофункционального центра (МФЦ) в городе Сертолово Ленинградской области оказался восьмиклассник, попавший под влияние мошенников, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее в областном управлении МЧС РИА Новости сообщали, что подросток, по предварительным данным, разлил горючую жидкость в помещении МФЦ в Сертолово, возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. В оперативных службах агентству сообщали о задержании подозреваемого. Как уточняет ГУМВД, сообщение о возгорании в МФЦ на Любимой улице в городе Сертолово поступило в полицию Всеволожского района около 18.38 мск в четверг. "Поджигатель был задержан на месте происшествия и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 15-летний ученик восьмого класса учебного заведения из Сертолово", – говорится в сообщении. Полицейские установили, что подросток попал под влияние мошенников, которые в период с 13 по 20 марта неоднократно ему звонили и убеждали, что в отношении его родителей "возбуждено уголовное дело за совершение преступления государственной важности". "В результате подростку внушили, что прекратить уголовное дело в отношении родителей можно только, совершив поджог центра госуслуг", – пояснили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250320/podzhog-2006126477.html
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сертолово
ленинградская область
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происшествия, сертолово, ленинградская область, всеволожский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сертолово, Ленинградская область, Всеволожский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Помещение МФЦ в Ленобласти поджег школьник под влиянием мошенников

МВД: помещение МФЦ в Ленобласти поджег школьник под влиянием мошенников

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Поджигателем помещения многофункционального центра (МФЦ) в городе Сертолово Ленинградской области оказался восьмиклассник, попавший под влияние мошенников, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее в областном управлении МЧС РИА Новости сообщали, что подросток, по предварительным данным, разлил горючую жидкость в помещении МФЦ в Сертолово, возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. В оперативных службах агентству сообщали о задержании подозреваемого.
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Как уточняет ГУМВД, сообщение о возгорании в МФЦ на Любимой улице в городе Сертолово поступило в полицию Всеволожского района около 18.38 мск в четверг.
"Поджигатель был задержан на месте происшествия и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 15-летний ученик восьмого класса учебного заведения из Сертолово", – говорится в сообщении.
Полицейские установили, что подросток попал под влияние мошенников, которые в период с 13 по 20 марта неоднократно ему звонили и убеждали, что в отношении его родителей "возбуждено уголовное дело за совершение преступления государственной важности".
"В результате подростку внушили, что прекратить уголовное дело в отношении родителей можно только, совершив поджог центра госуслуг", – пояснили в ГУМВД.
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ПроисшествияСертоловоЛенинградская областьВсеволожский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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