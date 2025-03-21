https://ria.ru/20250321/peterburg-2006582527.html

В Петербурге арестовали подозреваемых в поджоге оборудования сотовой связи

В Петербурге арестовали подозреваемых в поджоге оборудования сотовой связи - РИА Новости, 21.03.2025

В Петербурге арестовали подозреваемых в поджоге оборудования сотовой связи

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу двух человек по подозрению в поджоге оборудования операторов сотовой связи, сообщает объединенная... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T20:23:00+03:00

2025-03-21T20:23:00+03:00

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происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу двух человек по подозрению в поджоге оборудования операторов сотовой связи, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рамазона Хусан угли Арислонова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 281 УК РФ (два эпизода), и Жавода Жаббор угли Жабборова - ч.1 ст.281 УК РФ… Срок меры - 18 мая 2025", - говорится в сообщении. Как полагает следствие, Арислонов 13 марта поджег шкаф с оборудованием, находящийся на телекоммуникационной вышке сотовой связи в поселке Парголово. Кроме того, 16 марта Арислонов вместе с Жабборовым совершили поджог кабелей, идущих от климатических шкафов с оборудованием к антеннам двух операторов сотовой связи на телекоммуникационной вышке на Суздальском шоссе в Петербурге.

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происшествия, санкт-петербург, россия