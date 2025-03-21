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Песков оценил опыт российских делегатов на переговорах с США
Песков оценил опыт российских делегатов на переговорах с США - РИА Новости, 21.03.2025
Песков оценил опыт российских делегатов на переговорах с США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал делегатов от России на переговорах с США в Эр-Рияде опытнейшими переговорщиками с богатым опытом работы. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:32:00+03:00
2025-03-21T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал делегатов от России на переговорах с США в Эр-Рияде опытнейшими переговорщиками с богатым опытом работы. "По нашим представителям, которые займутся непосредственно уже экспертными рабочими переговорами в Эр-Рияде в понедельник: это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать выбранных кандидатов от России на переговорах с США в Эр-Рияде. Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
https://ria.ru/20250320/ssha-2006330386.html
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россия, сша, дмитрий песков, юрий ушаков, григорий карасин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Григорий Карасин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Песков оценил опыт российских делегатов на переговорах с США
Песков назвал делегатов России на переговорах с США опытнейшими переговорщиками