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Песков оценил опыт российских делегатов на переговорах с США - РИА Новости, 21.03.2025
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13:32 21.03.2025 (обновлено: 13:33 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/peskov-2006448165.html
Песков оценил опыт российских делегатов на переговорах с США
Песков оценил опыт российских делегатов на переговорах с США - РИА Новости, 21.03.2025
Песков оценил опыт российских делегатов на переговорах с США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал делегатов от России на переговорах с США в Эр-Рияде опытнейшими переговорщиками с богатым опытом работы. РИА Новости, 21.03.2025
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сша
дмитрий песков
юрий ушаков
григорий карасин
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в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал делегатов от России на переговорах с США в Эр-Рияде опытнейшими переговорщиками с богатым опытом работы. "По нашим представителям, которые займутся непосредственно уже экспертными рабочими переговорами в Эр-Рияде в понедельник: это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать выбранных кандидатов от России на переговорах с США в Эр-Рияде. Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
https://ria.ru/20250320/ssha-2006330386.html
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россия, сша, дмитрий песков, юрий ушаков, григорий карасин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Григорий Карасин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Песков оценил опыт российских делегатов на переговорах с США

Песков назвал делегатов России на переговорах с США опытнейшими переговорщиками

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал делегатов от России на переговорах с США в Эр-Рияде опытнейшими переговорщиками с богатым опытом работы.
"По нашим представителям, которые займутся непосредственно уже экспертными рабочими переговорами в Эр-Рияде в понедельник: это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать выбранных кандидатов от России на переговорах с США в Эр-Рияде.
Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
США хотят провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры Москвы и Киева
Вчера, 22:24
 
РоссияСШАДмитрий ПесковЮрий УшаковГригорий КарасинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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