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Госдеп отказался называть состав делегации США на переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 21.03.2025
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22:15 21.03.2025 (обновлено: 22:32 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/peregovory-2006597083.html
Госдеп отказался называть состав делегации США на переговоры в Эр-Рияде
Госдеп отказался называть состав делегации США на переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 21.03.2025
Госдеп отказался называть состав делегации США на переговоры в Эр-Рияде
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс отказалась называть состав американской делегации на переговоры в Эр-Рияде по урегулированию конфликта... РИА Новости, 21.03.2025
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2025-03-21T22:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс отказалась называть состав американской делегации на переговоры в Эр-Рияде по урегулированию конфликта на Украине.&quot;Я не собираюсь говорить о конкретных лицах в командах. Это высокопоставленные чиновники, не директора&quot;, — сказала она на брифинге.Брюс добавила, что считает неуместным обсуждать имена конкретных лиц. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Кроме того, Путин и Трамп договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, российско-американские переговоры пройдут 24 марта в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.По словам спецпосланника американского президента Кита Келлога, США намерены провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры между представителями России и Украины, чтобы понять условия каждой стороны. Как пояснил Келлог, такая "челночная дипломатия" нацелена на достижение полноценного прекращения огня, которое, по его мнению, станет первым шагом к завершению конфликта.
https://ria.ru/20250321/peregovory-2006437132.html
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в мире, цены на нефть, сша, саудовская аравия, украина, кит келлог, юрий ушаков, григорий карасин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Цены на нефть, США, Саудовская Аравия, Украина, Кит Келлог, Юрий Ушаков, Григорий Карасин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Госдеп отказался называть состав делегации США на переговоры в Эр-Рияде

Госдеп не стал называть состав делегации США на переговоры по Украине в Эр-Рияде

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс отказалась называть состав американской делегации на переговоры в Эр-Рияде по урегулированию конфликта на Украине.
«

"Я не собираюсь говорить о конкретных лицах в командах. Это высокопоставленные чиновники, не директора", — сказала она на брифинге.

Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Карасин и Беседа представят Россию на переговорах с США, заявил Песков
Вчера, 13:11
Брюс добавила, что считает неуместным обсуждать имена конкретных лиц.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Кроме того, Путин и Трамп договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, российско-американские переговоры пройдут 24 марта в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.
По словам спецпосланника американского президента Кита Келлога, США намерены провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры между представителями России и Украины, чтобы понять условия каждой стороны. Как пояснил Келлог, такая "челночная дипломатия" нацелена на достижение полноценного прекращения огня, которое, по его мнению, станет первым шагом к завершению конфликта.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
США хотят провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры Москвы и Киева
20 марта, 22:24
 
В миреЦены на нефтьСШАСаудовская АравияУкраинаКит КеллогЮрий УшаковГригорий КарасинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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