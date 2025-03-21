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Карасин и Беседа представят Россию на переговорах с США, заявил Песков

Карасин и Беседа представят Россию на переговорах с США, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2025

Карасин и Беседа представят Россию на переговорах с США, заявил Песков

Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа наилучшим образом представят РФ на переговорах с США в Эр-Рияде, их кандидатуры - выбор президента РФ... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:11:00+03:00

2025-03-21T13:11:00+03:00

2025-03-21T13:23:00+03:00

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григорий карасин

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владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа наилучшим образом представят РФ на переговорах с США в Эр-Рияде, их кандидатуры - выбор президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И они (Григорий Карасин и Сергей Беседа - ред.) наилучшим образом представят Россию на этих переговорах", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать выбранных кандитатов на переговорах с США в Эр-Рияде. Пресс-секретарь отметил, что эти кандидатуры являются выбором президента России.Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.

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россия, сша, григорий карасин, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире