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Карасин и Беседа представят Россию на переговорах с США, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2025
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13:11 21.03.2025 (обновлено: 13:23 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/peregovory-2006437132.html
Карасин и Беседа представят Россию на переговорах с США, заявил Песков
Карасин и Беседа представят Россию на переговорах с США, заявил Песков - РИА Новости, 21.03.2025
Карасин и Беседа представят Россию на переговорах с США, заявил Песков
Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа наилучшим образом представят РФ на переговорах с США в Эр-Рияде, их кандидатуры - выбор президента РФ... РИА Новости, 21.03.2025
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россия
сша
григорий карасин
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа наилучшим образом представят РФ на переговорах с США в Эр-Рияде, их кандидатуры - выбор президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "И они (Григорий Карасин и Сергей Беседа - ред.) наилучшим образом представят Россию на этих переговорах", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать выбранных кандитатов на переговорах с США в Эр-Рияде. Пресс-секретарь отметил, что эти кандидатуры являются выбором президента России.Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
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россия, сша, григорий карасин, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Григорий Карасин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Карасин и Беседа представят Россию на переговорах с США, заявил Песков

Песков: Карасин и Беседа наилучшим образом представят РФ на переговорах с США

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Григорий Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа наилучшим образом представят РФ на переговорах с США в Эр-Рияде, их кандидатуры - выбор президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И они (Григорий Карасин и Сергей Беседа - ред.) наилучшим образом представят Россию на этих переговорах", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать выбранных кандитатов на переговорах с США в Эр-Рияде.
Пресс-секретарь отметил, что эти кандидатуры являются выбором президента России.
Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
США хотят провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры Москвы и Киева
Вчера, 22:24
 
РоссияСШАГригорий КарасинДмитрий ПесковВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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