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В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию до конца года - РИА Новости, 21.03.2025
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02:22 21.03.2025 (обновлено: 06:15 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/pensii-2006348312.html
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию до конца года
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию до конца года - РИА Новости, 21.03.2025
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию до конца года
Пенсии военным пенсионерам в России увеличат в октябре на 4,5 процента, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). РИА Новости, 21.03.2025
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общество
россия
сергей гаврилов
госдума рф
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пенсии военным пенсионерам в России увеличат в октябре на 4,5 процента, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). &quot;Согласно бюджету России на 2025 год, военные пенсии вновь увеличат осенью - в октябре предусмотрено повышение денежного довольствия действующих военнослужащих на 4,5 процента&quot;, — сказал Гаврилов.По его словам, это приведет к очередному росту выплат пенсионерам, проходившим службу в вооруженных силах и правоохранительных структурах.
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общество, россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию до конца года

Депутат Гаврилов: осенью повысят военные пенсии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пенсии военным пенсионерам в России увеличат в октябре на 4,5 процента, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
«

"Согласно бюджету России на 2025 год, военные пенсии вновь увеличат осенью - в октябре предусмотрено повышение денежного довольствия действующих военнослужащих на 4,5 процента", — сказал Гаврилов.

По его словам, это приведет к очередному росту выплат пенсионерам, проходившим службу в вооруженных силах и правоохранительных структурах.
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ОбществоРоссияСергей ГавриловГосдума РФКПРФ
 
 
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