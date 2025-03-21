https://ria.ru/20250321/pensii-2006348312.html

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию до конца года

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию до конца года - РИА Новости, 21.03.2025

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию до конца года

Пенсии военным пенсионерам в России увеличат в октябре на 4,5 процента, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T02:22:00+03:00

2025-03-21T02:22:00+03:00

2025-03-21T06:15:00+03:00

общество

россия

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пенсии военным пенсионерам в России увеличат в октябре на 4,5 процента, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "Согласно бюджету России на 2025 год, военные пенсии вновь увеличат осенью - в октябре предусмотрено повышение денежного довольствия действующих военнослужащих на 4,5 процента", — сказал Гаврилов.По его словам, это приведет к очередному росту выплат пенсионерам, проходившим службу в вооруженных силах и правоохранительных структурах.

https://ria.ru/20250316/pensii-2005258143.html

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общество, россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф