Пашинян поручил выяснить возможность одностороннего подписания договоров
Пашинян поручил проверить возможность одностороннего подписания мирного договора
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что поручил проверить, был ли в мировой истории прецедент одностороннего подписания мирного договора.
Министерство иностранных дел Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены. В среду Пашинян написал в соцсети, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном. В пятницу во время интервью общественному телевидению Армении премьер-министру напомнили, что под его постом о готовности поставить подпись под мирным соглашением появились комментарии о его готовности подписать документ в одностороннем порядке.
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"Я видел такие комментарии. Мне не приходило в голову, что мирный договор можно подписать в одностороннем порядке. Я не знаю даже, был ли в истории дипломатии такой случай... Нам никогда в голову не приходило, что можно сделать такое, и надо проверить, можно так поступить или нет... Мирный договор имеет две стороны... Это настолько неожиданно для меня, что я поручил проверить, была ли такая практика в истории человечества", - сказал Пашинян.