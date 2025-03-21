https://ria.ru/20250321/pashinyan-2006606739.html

Пашинян поручил выяснить возможность одностороннего подписания договоров

Пашинян поручил выяснить возможность одностороннего подписания договоров - РИА Новости, 21.03.2025

Пашинян поручил выяснить возможность одностороннего подписания договоров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что поручил проверить, был ли в мировой истории прецедент одностороннего подписания мирного договора. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T23:45:00+03:00

2025-03-21T23:45:00+03:00

2025-03-21T23:45:00+03:00

в мире

армения

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баку

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что поручил проверить, был ли в мировой истории прецедент одностороннего подписания мирного договора. Министерство иностранных дел Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены. В среду Пашинян написал в соцсети, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном. В пятницу во время интервью общественному телевидению Армении премьер-министру напомнили, что под его постом о готовности поставить подпись под мирным соглашением появились комментарии о его готовности подписать документ в одностороннем порядке. "Я видел такие комментарии. Мне не приходило в голову, что мирный договор можно подписать в одностороннем порядке. Я не знаю даже, был ли в истории дипломатии такой случай... Нам никогда в голову не приходило, что можно сделать такое, и надо проверить, можно так поступить или нет... Мирный договор имеет две стороны... Это настолько неожиданно для меня, что я поручил проверить, была ли такая практика в истории человечества", - сказал Пашинян.

https://ria.ru/20250314/pashinyan--2005033315.html

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян