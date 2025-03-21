https://ria.ru/20250321/osvobozhdenie-2006369871.html

Летопись героизма. В Хабаровске открылась фотовыставка о разгроме Японии

Летопись героизма. В Хабаровске открылась фотовыставка о разгроме Японии - РИА Новости, 21.03.2025

Летопись героизма. В Хабаровске открылась фотовыставка о разгроме Японии

Первая фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась в Хабаровске на площадке Тихоокеанского государственного университета. Экспозиция рассказывает РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T09:17:00+03:00

2025-03-21T09:17:00+03:00

2025-03-21T11:42:00+03:00

общество

хабаровск

освобождение. мир народам

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Первая фотовыставка проекта "Освобождение. Мир народам" открылась в Хабаровске на площадке Тихоокеанского государственного университета. Экспозиция рассказывает о роли Дальнего Востока и Хабаровска, в частости, в разгроме третьей страны нацистского блока — Японии.В основе проекта лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На снимках, сделанных в период с марта по сентябрь 1945 года, запечатлены ключевые моменты военных операций и подготовки к Советско-японской войне. В фокусе внимания советских корреспондентов — лица простых людей: солдат, моряков, рабочих тыла, которые внесли свой вклад в Победу над милитаристской Японией.Как заявил ректор Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин, фотографии отражают то единение народов, которое было в годы Второй мировой войны и есть сейчас."Это важно, потому что в стенах нашего университета находятся и обучаются не только граждане Российской Федерации, но и граждане наших друзей, наших партнеров. И они еще раз убедятся в том, как наши страны сотрудничали, дружили ранее и как мы продолжаем эту дружбу, как мы вместе храним историю тех страшных, но тем не менее тех важных лет, которые предопределили развитие наших государств на годы вперед", — подчеркнул Марфин.По словам председателя Хабаровской городской думы восьмого созыва Андрея Белоглазова, выставка — это летопись героизма предков."Прошли десятилетия. К сожалению, история имеет свойство повторяться. И сейчас наши друзья, родственники, наши защитники Отечества выполняют свой воинский и гражданский долг в зоне проведения Специальной военной операции. Проведение данной выставки в нашем вузе говорит о том, что жители города Хабаровска, Хабаровского края, Дальнего Востока и всей страны никогда не забудут, кто совершил вторжение на нашу Родину. Никогда не забудем, что право победителей, это почетное звание, принадлежит нашим дедам и прадедам. Так было, так есть и так будет", — сказал Белоглазов.Весомый вклад выставки в воспитание в молодых людях чувства патриотизма и ответственности отметил заместитель председателя комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края Денис Копышков."Мы своей миссией в области патриотического воспитания считаем недопущение фактов фальсификации истории. Это крайне важно, особенно для нас, для дальневосточников, потому что здесь, на Дальневосточной земле, закончилась Вторая мировая война, и обязательно каждый гражданин Российской Федерации должен это знать", — сказал Копышков.Он также предложил в преддверии 9 мая разместить фотовыставку в здании правительства Хабаровского края.По словам настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского Отца Василия, служение Отечеству — святая обязанность гражданина."Сталин ничего не делал понапрасну и просто так. Возвращение веры народу дало нам шанс победить в Великой Отечественной войне. Вернулись звания, погоны, вернулась традиция, традиция жертвенного служения Богу и Отечеству. Суворовская наука побеждать, а Суворов — непобедимый полководец, для нас является примером чести и готовности служить Отечеству. Мы с вами наследники традиции жертвенного служения. И это служение — единственное, что оправдывает нашу жизнь", — подчеркнул Отец Василий.О том, как готовилась выставка, рассказал координатор проекта "Освобождение. Мир народам", сотрудник медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Ибрагимов."Этот период включает в себя огромное количество значимых фактов и множество хроникальных материалов. Уместить все события тех лет в рамках 30 фотографий оказалось действительно сложной задачей. Нам необходимо было не только показать исторический контекст, но и подобрать кадры, которые будут узнаваемы в Хабаровском крае, отразить взаимосвязь с другими частями страны и показать, как это отразилось на судьбах людей", — отметил Ибрагимов.Фотовыставка на площадке Тихоокеанского государственного университета будет доступна для посещения до 31 мая 2025 года.Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.

https://ria.ru/20250321/osvobozhdenie--2005770476.html

https://ria.ru/20250317/voyna-2004810060.html

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