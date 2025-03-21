https://ria.ru/20250321/opros-2006449414.html

Опрос показал, сколько россиян хорошо оценивают работу Путина

Опрос показал, сколько россиян хорошо оценивают работу Путина - РИА Новости, 21.03.2025

Опрос показал, сколько россиян хорошо оценивают работу Путина

Большинство (83%) респондентов скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (83%) доверяют главе государства, следует из данных РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:35:00+03:00

2025-03-21T13:35:00+03:00

2025-03-21T13:36:00+03:00

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

единая россия

лдпр

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Большинство (83%) респондентов скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (83%) доверяют главе государства, следует из данных опроса ФОМ. По мнению 83% россиян, Владимир Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 7% опрошенных придерживаются противоположного мнения, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте ФОМ. Большинство (83%) участников опроса ответили, что скорее доверяют национальному лидеру, недоверие главе государства выразили 9% граждан РФ. Более половины (56%) респондентов считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 26% опрошенных считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 60% граждан, 12% участников опроса придерживаются противоположного мнения. Россиянам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную Думу. Менее половины опрошенных (46%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 3% - за партии "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 14-16 марта 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20250314/opros-2004934525.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", единая россия, лдпр, россия, общество