https://ria.ru/20250321/opros-2006449414.html
Опрос показал, сколько россиян хорошо оценивают работу Путина
Опрос показал, сколько россиян хорошо оценивают работу Путина - РИА Новости, 21.03.2025
Опрос показал, сколько россиян хорошо оценивают работу Путина
Большинство (83%) респондентов скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (83%) доверяют главе государства, следует из данных РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:35:00+03:00
2025-03-21T13:35:00+03:00
2025-03-21T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Большинство (83%) респондентов скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (83%) доверяют главе государства, следует из данных опроса ФОМ. По мнению 83% россиян, Владимир Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 7% опрошенных придерживаются противоположного мнения, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте ФОМ. Большинство (83%) участников опроса ответили, что скорее доверяют национальному лидеру, недоверие главе государства выразили 9% граждан РФ. Более половины (56%) респондентов считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 26% опрошенных считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 60% граждан, 12% участников опроса придерживаются противоположного мнения. Россиянам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную Думу. Менее половины опрошенных (46%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 3% - за партии "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 14-16 марта 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20250314/opros-2004934525.html
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владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", единая россия, лдпр, россия, общество
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Единая Россия, ЛДПР, Россия, Общество
Опрос показал, сколько россиян хорошо оценивают работу Путина
Опрос ФОМ: 83% россиян скорее хорошо оценивают работу Путина