https://ria.ru/20250321/mvd-2006424614.html

Hurriyet: МВД Турции может назначить доверенное лицо на место мэра Стамбула

Hurriyet: МВД Турции может назначить доверенное лицо на место мэра Стамбула - РИА Новости, 21.03.2025

Hurriyet: МВД Турции может назначить доверенное лицо на место мэра Стамбула

МВД Турции может назначить доверенное лицо на место задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, в случае его ареста, это одна из версий, сообщила газета... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T12:07:00+03:00

2025-03-21T12:07:00+03:00

2025-03-21T12:07:00+03:00

в мире

стамбул

турция

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838692190_0:210:2929:1857_1920x0_80_0_0_9a2fe1f64d5eef21bafc388b250139f2.jpg

АНКАРА, 21 мар - РИА Новости. МВД Турции может назначить доверенное лицо на место задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, в случае его ареста, это одна из версий, сообщила газета Hürriyet, анализируя возможное развитие событий. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействии террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до 23 марта. "Имамоглу должен предстать перед судьей не позднее 06.30 (совпадает с мск) воскресенья 23 марта, учитывая четырехдневный срок задержания. Для Имамоглу существует четыре варианта развития событий",- пишет издание. "Он может быть освобожден. Если его освободят, он сможет вернуться к своим обязанностям и продолжить работу в качестве мэра Стамбула. Второй вариант: несмотря на освобождение, он все еще будет находиться под следствием по обвинению в "терроризме", и министерство внутренних дел может, при необходимости, сместить его с должности и назначить вместо него доверенное лицо",- пишет Hürriyet. Согласно третьей версии издания, Имамоглу может быть арестован за "помощь террористической организации" - одно из обвинений, выдвинутых против него. "В этом случае министерство внутренних дел может назначить на его место доверенное лицо. Четвертый вариант: если Имамоглу будет арестован по обвинению в "организации организованной преступности", муниципальное собрание Стамбула проведет выборы нового мэра",- отметило издание. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства страны нет времени на оппозицию, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула еще в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

https://ria.ru/20250320/stambul-2006334793.html

https://ria.ru/20250319/stambul-2005881279.html

https://ria.ru/20250319/turtsija-2006085872.html

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган