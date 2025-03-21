Задержанный мэр Стамбула отверг все обвинения
Задержанный мэр Стамбула Имамоглу дал показания, отвергнув все обвинения
© AP Photo / Emrah GurelМэр Стамбула Экрем Имамоглу
© AP Photo / Emrah Gurel
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 21 мар - РИА Новости. Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу дал показания в течение трех часов, отверг все обвинения, в субботу может предстать перед судом, передал оппозиционный телеканал Sözçü TV.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья.
"Процесс с дачей показаний завершен. Имамоглу три часа давал показания, отверг все обвинения. В субботу к 21.00 может направлен в суд", - передал телеканал в прямом эфире.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.