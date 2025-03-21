https://ria.ru/20250321/mer-2006580085.html

Задержанный мэр Стамбула отверг все обвинения

Задержанный мэр Стамбула отверг все обвинения - РИА Новости, 21.03.2025

Задержанный мэр Стамбула отверг все обвинения

Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу дал показания в течение трех часов, отверг все обвинения, в субботу может предстать перед судом, передал оппозиционный... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T20:10:00+03:00

2025-03-21T20:10:00+03:00

2025-03-21T20:10:00+03:00

в мире

стамбул

турция

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005887630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc262afc2fe3c414e15c03d37791eec0.jpg

АНКАРА, 21 мар - РИА Новости. Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу дал показания в течение трех часов, отверг все обвинения, в субботу может предстать перед судом, передал оппозиционный телеканал Sözçü TV. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья. "Процесс с дачей показаний завершен. Имамоглу три часа давал показания, отверг все обвинения. В субботу к 21.00 может направлен в суд", - передал телеканал в прямом эфире. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

https://ria.ru/20250321/stambul-2006535411.html

https://ria.ru/20250321/protest-2006395838.html

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган