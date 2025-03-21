Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:41 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/medali-2006533969.html
В Казахстане труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы
В Казахстане труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 21.03.2025
В Казахстане труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы
Дипломаты генконсульства России в Усть-Каменогорске, административном центре Восточно-Казахстанской области, от имени президента России Владимира Путина вручили РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T16:41:00+03:00
2025-03-21T16:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
справки
россия
казахстан
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006532351_0:237:960:777_1920x0_80_0_0_446f9e23aa3769ccfe6c2a91e0821167.jpg
АЛМА-АТА, 21 мар - РИА Новости. Дипломаты генконсульства России в Усть-Каменогорске, административном центре Восточно-Казахстанской области, от имени президента России Владимира Путина вручили труженицам тыла юбилейные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в пятницу пресс-служба российского посольства в Казахстане. "Дипломаты генерального консульства России в Усть-Каменогорске от имени президента РФ продолжают вручать ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы". Сегодня ими наградили тружеников тыла Анну Ивановну Сергиенко и Татьяну Акимовну Трущенкову", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства. В посольстве рассказали о биографии женщин. Татьяна Трущенкова родилась в 1937 году в Псковской области, в детстве вместе с родными пережила фашистскую оккупацию. После освобождения ее деревни Красной Армией помогала бабушке работать в поле. Позднее окончила автомеханический техникум и всю свою жизнь посвятила работе в транспорте. Анна Сергиенко, родившаяся в 1929 году в Алтайском крае, начала трудовую деятельность в 12 лет. После окончания педагогического училища всю жизнь обучала детей. Сообщается, что дипломаты поблагодарили тружениц тыла за их неоценимый вклад в общую Победу и пожелали женщинам здоровья и долгих лет жизни. В конце ноября президент России Владимир Путин, в ходе государственного визита в Астану, пригласил главу Казахстана принять участие вместе с другими зарубежными лидерами в юбилейных торжествах в Москве 9 мая. Через два месяца Касым-Жомарт Токаев на встрече в столице республики с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что намерен прилететь в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, казахстанский лидер отметил, что ключевым событием, посвященным юбилею Победы в Казахстане, станет военный парад, который пройдет в Астане впервые с 2019 года.
https://ria.ru/20250319/uzbekistan-2005967819.html
https://ria.ru/20250317/serbija-2005475303.html
россия
казахстан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006532351_0:225:960:945_1920x0_80_0_0_df5e702d23b2f576e3bae9d9ca40bcee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, михаил мишустин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Справки, Россия, Казахстан, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Михаил Мишустин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Казахстане труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы

Посольство России в Казахстане вручило труженицам тыла медали к 80-летию Победы

© Фото : Генеральное консульство России в Усть-Каменогорске/TelegramДипломаты генконсульства России в Усть-Каменогорске вручили труженицам тыла юбилейные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Дипломаты генконсульства России в Усть-Каменогорске вручили труженицам тыла юбилейные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Генеральное консульство России в Усть-Каменогорске/Telegram
Дипломаты генконсульства России в Усть-Каменогорске вручили труженицам тыла юбилейные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 21 мар - РИА Новости. Дипломаты генконсульства России в Усть-Каменогорске, административном центре Восточно-Казахстанской области, от имени президента России Владимира Путина вручили труженицам тыла юбилейные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в пятницу пресс-служба российского посольства в Казахстане.
«
"Дипломаты генерального консульства России в Усть-Каменогорске от имени президента РФ продолжают вручать ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы". Сегодня ими наградили тружеников тыла Анну Ивановну Сергиенко и Татьяну Акимовну Трущенкову", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.
Акция Сад Памяти в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Узбекистане стартовала акция "Сад Памяти"
19 марта, 14:13
В посольстве рассказали о биографии женщин. Татьяна Трущенкова родилась в 1937 году в Псковской области, в детстве вместе с родными пережила фашистскую оккупацию. После освобождения ее деревни Красной Армией помогала бабушке работать в поле. Позднее окончила автомеханический техникум и всю свою жизнь посвятила работе в транспорте. Анна Сергиенко, родившаяся в 1929 году в Алтайском крае, начала трудовую деятельность в 12 лет. После окончания педагогического училища всю жизнь обучала детей. Сообщается, что дипломаты поблагодарили тружениц тыла за их неоценимый вклад в общую Победу и пожелали женщинам здоровья и долгих лет жизни.
В конце ноября президент России Владимир Путин, в ходе государственного визита в Астану, пригласил главу Казахстана принять участие вместе с другими зарубежными лидерами в юбилейных торжествах в Москве 9 мая. Через два месяца Касым-Жомарт Токаев на встрече в столице республики с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что намерен прилететь в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, казахстанский лидер отметил, что ключевым событием, посвященным юбилею Победы в Казахстане, станет военный парад, который пройдет в Астане впервые с 2019 года.
Вид Белграда - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Сербия будет достойно отмечать 80-летие Победы, заявил российский посол
17 марта, 13:07
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСправкиРоссияКазахстанМоскваВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевМихаил Мишустин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала