https://ria.ru/20250321/medali-2006533969.html

В Казахстане труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы

В Казахстане труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 21.03.2025

В Казахстане труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы

Дипломаты генконсульства России в Усть-Каменогорске, административном центре Восточно-Казахстанской области, от имени президента России Владимира Путина вручили РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T16:41:00+03:00

2025-03-21T16:41:00+03:00

2025-03-21T16:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

справки

россия

казахстан

москва

владимир путин

касым-жомарт токаев

михаил мишустин

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АЛМА-АТА, 21 мар - РИА Новости. Дипломаты генконсульства России в Усть-Каменогорске, административном центре Восточно-Казахстанской области, от имени президента России Владимира Путина вручили труженицам тыла юбилейные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в пятницу пресс-служба российского посольства в Казахстане. "Дипломаты генерального консульства России в Усть-Каменогорске от имени президента РФ продолжают вручать ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы". Сегодня ими наградили тружеников тыла Анну Ивановну Сергиенко и Татьяну Акимовну Трущенкову", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства. В посольстве рассказали о биографии женщин. Татьяна Трущенкова родилась в 1937 году в Псковской области, в детстве вместе с родными пережила фашистскую оккупацию. После освобождения ее деревни Красной Армией помогала бабушке работать в поле. Позднее окончила автомеханический техникум и всю свою жизнь посвятила работе в транспорте. Анна Сергиенко, родившаяся в 1929 году в Алтайском крае, начала трудовую деятельность в 12 лет. После окончания педагогического училища всю жизнь обучала детей. Сообщается, что дипломаты поблагодарили тружениц тыла за их неоценимый вклад в общую Победу и пожелали женщинам здоровья и долгих лет жизни. В конце ноября президент России Владимир Путин, в ходе государственного визита в Астану, пригласил главу Казахстана принять участие вместе с другими зарубежными лидерами в юбилейных торжествах в Москве 9 мая. Через два месяца Касым-Жомарт Токаев на встрече в столице республики с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что намерен прилететь в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, казахстанский лидер отметил, что ключевым событием, посвященным юбилею Победы в Казахстане, станет военный парад, который пройдет в Астане впервые с 2019 года.

https://ria.ru/20250319/uzbekistan-2005967819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, михаил мишустин, 80-летие победы в великой отечественной войне