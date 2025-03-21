https://ria.ru/20250321/lavrov-2006586260.html

Лавров раскрыл деталь переговоров между Россией и США 18 февраля

Лавров раскрыл деталь переговоров между Россией и США 18 февраля - РИА Новости, 21.03.2025

Лавров раскрыл деталь переговоров между Россией и США 18 февраля

Переговоры между делегациями США и России 18 февраля проходили без подготовки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T20:45:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Переговоры между делегациями США и России 18 февраля проходили без подготовки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Никакой предварительной работы не было. Президенты созвонились по инициативе (президента США - ред.) Дональда Трампа... Мы все исходили из того, что не Трамп обрубал отношения, а (бывший президент США - ред.) Джо Байден, но это одна страна. Трамп это прекрасно осознавал и позвонил сам. Перед этим буквально накануне направил в Россию своего близкого советника для подробного разговора", - заявил Лавров в интервью для документального фильма "Сергей Лавров: "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному" на телеканале "Звезда". Уже в ходе телефонного разговора Трамп предложил сторонам встретиться в Эр-Рияде. "Мы полетели туда через три дня после телефонного разговора. Поэтому никакой подготовки не было. Я имею ввиду двусторонней. Конечно, каждая "команда" готовилась: у нас в МИД, у них - в госдепартаменте", - отметил Лавров. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006584274.html

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