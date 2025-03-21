https://ria.ru/20250321/lavrov-2006586260.html
Лавров раскрыл деталь переговоров между Россией и США 18 февраля
Лавров раскрыл деталь переговоров между Россией и США 18 февраля - РИА Новости, 21.03.2025
Лавров раскрыл деталь переговоров между Россией и США 18 февраля
Переговоры между делегациями США и России 18 февраля проходили без подготовки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T20:45:00+03:00
2025-03-21T20:45:00+03:00
2025-03-21T20:45:00+03:00
россия
сша
ближний восток
сергей лавров
дональд трамп
джо байден
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000867076_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_4f745177a074899cf89d3fd8929705a7.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Переговоры между делегациями США и России 18 февраля проходили без подготовки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Никакой предварительной работы не было. Президенты созвонились по инициативе (президента США - ред.) Дональда Трампа... Мы все исходили из того, что не Трамп обрубал отношения, а (бывший президент США - ред.) Джо Байден, но это одна страна. Трамп это прекрасно осознавал и позвонил сам. Перед этим буквально накануне направил в Россию своего близкого советника для подробного разговора", - заявил Лавров в интервью для документального фильма "Сергей Лавров: "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному" на телеканале "Звезда". Уже в ходе телефонного разговора Трамп предложил сторонам встретиться в Эр-Рияде. "Мы полетели туда через три дня после телефонного разговора. Поэтому никакой подготовки не было. Я имею ввиду двусторонней. Конечно, каждая "команда" готовилась: у нас в МИД, у них - в госдепартаменте", - отметил Лавров. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006584274.html
https://ria.ru/20250321/medvedev-2006447542.html
россия
сша
ближний восток
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000867076_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_e474124f83893458333dc3d5e0aaa549.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, ближний восток, сергей лавров, дональд трамп, джо байден, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, украина
Россия, США, Ближний Восток, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Джо Байден, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Украина
Лавров раскрыл деталь переговоров между Россией и США 18 февраля
Лавров: переговоры между Россией и США 18 февраля прошли без подготовки