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Лавров раскрыл деталь переговоров между Россией и США 18 февраля - РИА Новости, 21.03.2025
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20:45 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006586260.html
Лавров раскрыл деталь переговоров между Россией и США 18 февраля
Лавров раскрыл деталь переговоров между Россией и США 18 февраля - РИА Новости, 21.03.2025
Лавров раскрыл деталь переговоров между Россией и США 18 февраля
Переговоры между делегациями США и России 18 февраля проходили без подготовки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.03.2025
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2025-03-21T20:45:00+03:00
россия
сша
ближний восток
сергей лавров
дональд трамп
джо байден
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Переговоры между делегациями США и России 18 февраля проходили без подготовки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Никакой предварительной работы не было. Президенты созвонились по инициативе (президента США - ред.) Дональда Трампа... Мы все исходили из того, что не Трамп обрубал отношения, а (бывший президент США - ред.) Джо Байден, но это одна страна. Трамп это прекрасно осознавал и позвонил сам. Перед этим буквально накануне направил в Россию своего близкого советника для подробного разговора", - заявил Лавров в интервью для документального фильма "Сергей Лавров: "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному" на телеканале "Звезда". Уже в ходе телефонного разговора Трамп предложил сторонам встретиться в Эр-Рияде. "Мы полетели туда через три дня после телефонного разговора. Поэтому никакой подготовки не было. Я имею ввиду двусторонней. Конечно, каждая "команда" готовилась: у нас в МИД, у них - в госдепартаменте", - отметил Лавров. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006584274.html
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россия, сша, ближний восток, сергей лавров, дональд трамп, джо байден, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, украина
Россия, США, Ближний Восток, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Джо Байден, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Украина
Лавров раскрыл деталь переговоров между Россией и США 18 февраля

Лавров: переговоры между Россией и США 18 февраля прошли без подготовки

© РИА Новости / МИД России | Перейти в медиабанкРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / МИД России
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Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Переговоры между делегациями США и России 18 февраля проходили без подготовки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Никакой предварительной работы не было. Президенты созвонились по инициативе (президента США - ред.) Дональда Трампа... Мы все исходили из того, что не Трамп обрубал отношения, а (бывший президент США - ред.) Джо Байден, но это одна страна. Трамп это прекрасно осознавал и позвонил сам. Перед этим буквально накануне направил в Россию своего близкого советника для подробного разговора", - заявил Лавров в интервью для документального фильма "Сергей Лавров: "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному" на телеканале "Звезда".
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Уже в ходе телефонного разговора Трамп предложил сторонам встретиться в Эр-Рияде.
"Мы полетели туда через три дня после телефонного разговора. Поэтому никакой подготовки не было. Я имею ввиду двусторонней. Конечно, каждая "команда" готовилась: у нас в МИД, у них - в госдепартаменте", - отметил Лавров.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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