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Ушаков назвал Лаврова блестящим главой МИД
Ушаков назвал Лаврова блестящим главой МИД - РИА Новости, 21.03.2025
Ушаков назвал Лаврова блестящим главой МИД
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова блестящим главой МИД, допустив, что с этим может не согласиться только глава... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T20:38:00+03:00
2025-03-21T20:38:00+03:00
2025-03-21T20:38:00+03:00
россия
сергей лавров
юрий ушаков
анналена бербок
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова блестящим главой МИД, допустив, что с этим может не согласиться только глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполнилось 75 лет. "Я думаю, что большинство со мной согласится, может быть, кроме Анналены Бербок, но остальные все подтвердят. Это действительно самый знающий, самый опытный и, я бы сказал, самый блестящий министр иностранных дел. Я вот лично ценю в нем это тончайшее чувство юмора", - сказал Ушаков в интервью для документального фильма "Сергей Лавров: "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному" на телеканале "Звезда".
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россия, сергей лавров, юрий ушаков, анналена бербок, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Анналена Бербок, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Ушаков назвал Лаврова блестящим главой МИД
Ушаков назвал Лаврова самым опытным и блестящим главой МИД