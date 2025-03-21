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Ушаков двумя словами охарактеризовал Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025
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20:00 21.03.2025 (обновлено: 20:16 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006578893.html
Ушаков двумя словами охарактеризовал Лаврова
Ушаков двумя словами охарактеризовал Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025
Ушаков двумя словами охарактеризовал Лаврова
Помощник президента России Юрий Ушаков, характеризуя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова двумя словами, назвал главу МИД "классным мужиком". РИА Новости, 21.03.2025
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россия
мьянма
чили
сергей лавров
юрий ушаков
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков, характеризуя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова двумя словами, назвал главу МИД "классным мужиком". "Спроси у него, что сейчас творится в Мьянме - он тебе скажет. Что творится в Чили - он тоже расскажет. Вообще, если два слова найти, какими я могу его охарактеризовать, - классный мужик", - сказал Ушаков в интервью для документального фильма "Сергей Лавров: "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному" на телеканале "Звезда". Уникальные качества Лаврова также отметил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. "В чем достоинство нашего университета - он учит учиться и понимать, что никогда всему ты не обучишься, даже на самых лучших вузовских программах. Все равно надо потом совершенствоваться. Через встречи со знающими людьми, какие-то программы дополнительной подготовки. Но насколько я знаю, а я знаю точно, Лавров через такие программы не проходил, потому что он был слишком активно задействован на практической работе", - сказал Торкунов.Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполнилось 75 лет.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html
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мьянма
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россия, мьянма, чили, сергей лавров, юрий ушаков, мгимо, анатолий торкунов
Россия, Мьянма, Чили, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, МГИМО, Анатолий Торкунов
Ушаков двумя словами охарактеризовал Лаврова

Помощник президента Ушаков назвал главу МИД России Лаврова классным мужиком

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков, характеризуя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова двумя словами, назвал главу МИД "классным мужиком".
«
"Спроси у него, что сейчас творится в Мьянме - он тебе скажет. Что творится в Чили - он тоже расскажет. Вообще, если два слова найти, какими я могу его охарактеризовать, - классный мужик", - сказал Ушаков в интервью для документального фильма "Сергей Лавров: "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному" на телеканале "Звезда".
Уникальные качества Лаврова также отметил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. "В чем достоинство нашего университета - он учит учиться и понимать, что никогда всему ты не обучишься, даже на самых лучших вузовских программах. Все равно надо потом совершенствоваться. Через встречи со знающими людьми, какие-то программы дополнительной подготовки. Но насколько я знаю, а я знаю точно, Лавров через такие программы не проходил, потому что он был слишком активно задействован на практической работе", - сказал Торкунов.
Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполнилось 75 лет.
Сергею Лаврову – 75! - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
А наши как сыграли? Остроумные ответы Сергея Лаврова
Вчера, 10:59
 
РоссияМьянмаЧилиСергей ЛавровЮрий УшаковМГИМОАнатолий Торкунов
 
 
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