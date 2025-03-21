https://ria.ru/20250321/lavrov-2006578893.html
Ушаков двумя словами охарактеризовал Лаврова
Ушаков двумя словами охарактеризовал Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025
Ушаков двумя словами охарактеризовал Лаврова
Помощник президента России Юрий Ушаков, характеризуя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова двумя словами, назвал главу МИД "классным мужиком". РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T20:00:00+03:00
2025-03-21T20:00:00+03:00
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юрий ушаков
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков, характеризуя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова двумя словами, назвал главу МИД "классным мужиком". "Спроси у него, что сейчас творится в Мьянме - он тебе скажет. Что творится в Чили - он тоже расскажет. Вообще, если два слова найти, какими я могу его охарактеризовать, - классный мужик", - сказал Ушаков в интервью для документального фильма "Сергей Лавров: "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному" на телеканале "Звезда". Уникальные качества Лаврова также отметил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. "В чем достоинство нашего университета - он учит учиться и понимать, что никогда всему ты не обучишься, даже на самых лучших вузовских программах. Все равно надо потом совершенствоваться. Через встречи со знающими людьми, какие-то программы дополнительной подготовки. Но насколько я знаю, а я знаю точно, Лавров через такие программы не проходил, потому что он был слишком активно задействован на практической работе", - сказал Торкунов.Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполнилось 75 лет.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мьянма, чили, сергей лавров, юрий ушаков, мгимо, анатолий торкунов
Россия, Мьянма, Чили, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, МГИМО, Анатолий Торкунов
Ушаков двумя словами охарактеризовал Лаврова
Помощник президента Ушаков назвал главу МИД России Лаврова классным мужиком