https://ria.ru/20250321/lavrov-2006578893.html

Ушаков двумя словами охарактеризовал Лаврова

Ушаков двумя словами охарактеризовал Лаврова - РИА Новости, 21.03.2025

Ушаков двумя словами охарактеризовал Лаврова

Помощник президента России Юрий Ушаков, характеризуя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова двумя словами, назвал главу МИД "классным мужиком". РИА Новости, 21.03.2025

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россия

мьянма

чили

сергей лавров

юрий ушаков

мгимо

анатолий торкунов

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков, характеризуя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова двумя словами, назвал главу МИД "классным мужиком". "Спроси у него, что сейчас творится в Мьянме - он тебе скажет. Что творится в Чили - он тоже расскажет. Вообще, если два слова найти, какими я могу его охарактеризовать, - классный мужик", - сказал Ушаков в интервью для документального фильма "Сергей Лавров: "Дипломатия как жизнь. Предпочитаю по-честному" на телеканале "Звезда". Уникальные качества Лаврова также отметил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. "В чем достоинство нашего университета - он учит учиться и понимать, что никогда всему ты не обучишься, даже на самых лучших вузовских программах. Все равно надо потом совершенствоваться. Через встречи со знающими людьми, какие-то программы дополнительной подготовки. Но насколько я знаю, а я знаю точно, Лавров через такие программы не проходил, потому что он был слишком активно задействован на практической работе", - сказал Торкунов.Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполнилось 75 лет.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html

россия

мьянма

чили

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мьянма, чили, сергей лавров, юрий ушаков, мгимо, анатолий торкунов