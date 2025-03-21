Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал Лаврова блестящим дипломатом - РИА Новости, 21.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 21.03.2025
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006435429.html
Песков назвал Лаврова блестящим дипломатом
Песков назвал Лаврова блестящим дипломатом - РИА Новости, 21.03.2025
Песков назвал Лаврова блестящим дипломатом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова блестящим дипломатом, который жестко отстаивает позицию своей РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T13:07:00+03:00
2025-03-21T13:07:00+03:00
россия
сергей лавров
дмитрий песков
общество
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102223/63/1022236375_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_295b68e936de811fe84c74ce9bf6505c.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова блестящим дипломатом, который жестко отстаивает позицию своей страны, а также отметил, что другого такого же в мире нет. "(Сергей Лавров - ред.) - руководитель российской дипломатии, той самой дипломатии, которая реализует внешнюю политику, определяемую президентом страны. Делает это Сергей Викторович филигранно. Он блестящий дипломат. Многие поколения наших молодых дипломатов учатся на его примере. Отношу себя к ним, ибо тоже считаю себя все-таки дипломатом, в первую очередь. Ну и, наверное, другого такого профессионального, знающего, обаятельного, с чувством юмора и в то же время жестко отстаивающего интересы своей страны министра иностранных дел в мире нет. Это, наверное, предмет для гордости нашей страны. И мы, конечно, все присоединяемся к нашему президенту в его поздравлениях с Днем рождения Сергея Викторовича", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как в Кремле объясняют высочайший авторитет министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мире, которого Путин сегодня наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102223/63/1022236375_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_4fbb5a4877a5c682b6115d70cdcb7832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, дмитрий песков, общество, политика
Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Общество, Политика
Песков назвал Лаврова блестящим дипломатом

Песков назвал Лаврова блестящим дипломатом, жестко отстаивающим позицию России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова блестящим дипломатом, который жестко отстаивает позицию своей страны, а также отметил, что другого такого же в мире нет.
Дипломат, поэт и любитель экстрима: Сергею Лаврову — 75
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанк

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии открытия нового здания посольства Швейцарии в Москве

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
1 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

В школе его любимым предметом была физика, он хотел учиться в МФТИ, но уступил уговорам матери и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.

Сергей Лавров во время отдыха

В школе его любимым предметом была физика, он хотел учиться в МФТИ, но уступил уговорам матери и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
2 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

Будущий министр окончил МГИМО МИД СССР в 1972 году.

Сергей Лавров во время отдыха

Будущий министр окончил МГИМО МИД СССР в 1972 году.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
3 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

В том же году он начал карьеру молодого дипломата в советском посольстве в Шри-Ланке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по целям развития тысячелетия.

В том же году он начал карьеру молодого дипломата в советском посольстве в Шри-Ланке.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
4 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

За время работы в Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время рыбалки на Камчатке

За время работы в Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
5 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

На фото: Сергей Лавров с Джорджем Бушем -- младшим.

В ходе официального визита в США министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с Президентом США Джорджем Бушем

На фото: Сергей Лавров с Джорджем Бушем -- младшим.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
6 из 18
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Пост министра Лавров занимает с 2004 года. Его переназначали на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи

Пост министра Лавров занимает с 2004 года. Его переназначали на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
7 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

На фото: Лавров на охоте в Ханты-Мансийске.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на охоте в Ханты-Мансийске

На фото: Лавров на охоте в Ханты-Мансийске.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
8 из 18
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в салоне самолета во время работы с документами

Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
9 из 18
© Getty Images / Carsten Koall

На фото: Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель в канцелярии в Берлине

На фото: Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

© Getty Images / Carsten Koall
10 из 18
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанк

Глава МИД владеет английским, французским и сингальским языками.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время участия в заседании Государственной думы РФ

Глава МИД владеет английским, французским и сингальским языками.

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
11 из 18
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.

Министр иностранных дел Сергей Лавров перед началом российско-киргизских переговоров в расширенном составе с участием делегаций в государственной резиденции киргизского президента под Бишкеком

Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
12 из 18
© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанк

Сергей Викторович — человек разносторонний, увлекается поэзией, написал текст гимна МГИМО.

Сергей Лавров, назначенный на должность министра иностранных дел РФ, провел свою первую пресс-конференцию, на которой заявил, что корректировки стратегических направлений внешней политики России не будет

Сергей Викторович — человек разносторонний, увлекается поэзией, написал текст гимна МГИМО.

© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
13 из 18
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк

Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сплавляется на рафте по водной трассе Регионального Центра гребного слалома в Окуловке Новгородской области

Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг.

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
14 из 18
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанк

Во многом благодаря ему появилась самостоятельная Федерация гребного слалома, которую Лавров возглавлял в 2007-2009 годах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время гала-ужина в рамках 18-го Восточноазиатского саммита в Джакарте

Во многом благодаря ему появилась самостоятельная Федерация гребного слалома, которую Лавров возглавлял в 2007-2009 годах.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
15 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.

Госсекретарь союзного государства России и Белоруссии Павел Бородин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
16 из 18
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров садится в самолет в аэропорту Сочи

Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
17 из 18
© Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

На фото: Сергей Лавров на отдыхе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на отдыхе

На фото: Сергей Лавров на отдыхе.

© Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
18 из 18

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
1 из 18

В школе его любимым предметом была физика, он хотел учиться в МФТИ, но уступил уговорам матери и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
2 из 18

Будущий министр окончил МГИМО МИД СССР в 1972 году.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
3 из 18

В том же году он начал карьеру молодого дипломата в советском посольстве в Шри-Ланке.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
4 из 18

За время работы в Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
5 из 18

На фото: Сергей Лавров с Джорджем Бушем -- младшим.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
6 из 18

Пост министра Лавров занимает с 2004 года. Его переназначали на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
7 из 18

На фото: Лавров на охоте в Ханты-Мансийске.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
8 из 18

Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.

© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
9 из 18

На фото: Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

© Getty Images / Carsten Koall
10 из 18

Глава МИД владеет английским, французским и сингальским языками.

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
11 из 18

Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
12 из 18

Сергей Викторович — человек разносторонний, увлекается поэзией, написал текст гимна МГИМО.

© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
13 из 18

Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг.

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
14 из 18

Во многом благодаря ему появилась самостоятельная Федерация гребного слалома, которую Лавров возглавлял в 2007-2009 годах.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
15 из 18

Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
16 из 18

Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
17 из 18

На фото: Сергей Лавров на отдыхе.

© Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
18 из 18
"(Сергей Лавров - ред.) - руководитель российской дипломатии, той самой дипломатии, которая реализует внешнюю политику, определяемую президентом страны. Делает это Сергей Викторович филигранно. Он блестящий дипломат. Многие поколения наших молодых дипломатов учатся на его примере. Отношу себя к ним, ибо тоже считаю себя все-таки дипломатом, в первую очередь. Ну и, наверное, другого такого профессионального, знающего, обаятельного, с чувством юмора и в то же время жестко отстаивающего интересы своей страны министра иностранных дел в мире нет. Это, наверное, предмет для гордости нашей страны. И мы, конечно, все присоединяемся к нашему президенту в его поздравлениях с Днем рождения Сергея Викторовича", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как в Кремле объясняют высочайший авторитет министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мире, которого Путин сегодня наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Сергею Лаврову – 75! - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
А наши как сыграли? Остроумные ответы Сергея Лаврова
10:59
 
РоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковОбществоПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала