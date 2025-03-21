Песков назвал Лаврова блестящим дипломатом, жестко отстаивающим позицию России
Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года.
В школе его любимым предметом была физика, он хотел учиться в МФТИ, но уступил уговорам матери и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.
В школе его любимым предметом была физика, он хотел учиться в МФТИ, но уступил уговорам матери и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.
Будущий министр окончил МГИМО МИД СССР в 1972 году.
Будущий министр окончил МГИМО МИД СССР в 1972 году.
В том же году он начал карьеру молодого дипломата в советском посольстве в Шри-Ланке.
В том же году он начал карьеру молодого дипломата в советском посольстве в Шри-Ланке.
За время работы в Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.
За время работы в Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.
На фото: Сергей Лавров с Джорджем Бушем -- младшим.
На фото: Сергей Лавров с Джорджем Бушем -- младшим.
Пост министра Лавров занимает с 2004 года. Его переназначали на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.
Пост министра Лавров занимает с 2004 года. Его переназначали на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.
Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.
Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.
На фото: Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
На фото: Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Глава МИД владеет английским, французским и сингальским языками.
Глава МИД владеет английским, французским и сингальским языками.
Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.
Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.
Сергей Викторович — человек разносторонний, увлекается поэзией, написал текст гимна МГИМО.
Сергей Викторович — человек разносторонний, увлекается поэзией, написал текст гимна МГИМО.
Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг.
Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг.
Во многом благодаря ему появилась самостоятельная Федерация гребного слалома, которую Лавров возглавлял в 2007-2009 годах.
Во многом благодаря ему появилась самостоятельная Федерация гребного слалома, которую Лавров возглавлял в 2007-2009 годах.
Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.
Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.
Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.
Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.
Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года.
В школе его любимым предметом была физика, он хотел учиться в МФТИ, но уступил уговорам матери и подал документы в Московский государственный институт международных отношений.
Будущий министр окончил МГИМО МИД СССР в 1972 году.
В том же году он начал карьеру молодого дипломата в советском посольстве в Шри-Ланке.
За время работы в Министерстве иностранных дел Лавров прошел путь от третьего секретаря до руководителя ведомства.
На фото: Сергей Лавров с Джорджем Бушем -- младшим.
Пост министра Лавров занимает с 2004 года. Его переназначали на эту должность в 2007, 2008, 2012, 2018 и 2020 годах.
Он неоднократно входил в тройку самых эффективных российских министров.
На фото: Сергей Лавров и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Глава МИД владеет английским, французским и сингальским языками.
Между тем жизнь главного российского дипломата не ограничивается переговорами.
Сергей Викторович — человек разносторонний, увлекается поэзией, написал текст гимна МГИМО.
Одно из любимых занятий главы МИД — рафтинг.
Во многом благодаря ему появилась самостоятельная Федерация гребного слалома, которую Лавров возглавлял в 2007-2009 годах.
Кроме того, Лавров — активный игрок в футбол и его постоянный зритель.
Министр иностранных дел России известен остроумными высказываниями. Вряд ли кто в международной дипломатии может сравниться с ним по образности речи.