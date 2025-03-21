https://ria.ru/20250321/lavrov-2006435429.html

Песков назвал Лаврова блестящим дипломатом

Песков назвал Лаврова блестящим дипломатом - РИА Новости, 21.03.2025

Песков назвал Лаврова блестящим дипломатом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова блестящим дипломатом, который жестко отстаивает позицию своей РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T13:07:00+03:00

2025-03-21T13:07:00+03:00

2025-03-21T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова блестящим дипломатом, который жестко отстаивает позицию своей страны, а также отметил, что другого такого же в мире нет. "(Сергей Лавров - ред.) - руководитель российской дипломатии, той самой дипломатии, которая реализует внешнюю политику, определяемую президентом страны. Делает это Сергей Викторович филигранно. Он блестящий дипломат. Многие поколения наших молодых дипломатов учатся на его примере. Отношу себя к ним, ибо тоже считаю себя все-таки дипломатом, в первую очередь. Ну и, наверное, другого такого профессионального, знающего, обаятельного, с чувством юмора и в то же время жестко отстаивающего интересы своей страны министра иностранных дел в мире нет. Это, наверное, предмет для гордости нашей страны. И мы, конечно, все присоединяемся к нашему президенту в его поздравлениях с Днем рождения Сергея Викторовича", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как в Кремле объясняют высочайший авторитет министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мире, которого Путин сегодня наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html

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россия, сергей лавров, дмитрий песков, общество, политика